Google julkaisi Pixel 5a -puhelimen - edeltäjään nähden suurempi akku ja IP67-luokitus

antoi hiljattain esimakua tulevista Pixel 6 ja Pixel 6 Pro huippumalleista , mutta ennen näitä kauppoihin saapuu uusi. Tosin uutuus on saatavilla ainoastaan Yhdysvalloissa ja Japanissa 449 dollarin suositushinnalla.Pixel 5a on jatkoa Pixel 4a ja Pixel 4a 5G malleille. Sen myös huomaa, sillä 5a sisältää hyvin samanlaista tekniikkaa.Sisällä on edelleen Snapdragon 765G -järjestelmäpiiri. Tämän pariksi on laitettu 6 gigatavua RAMia ja 128 gigatavua tallennustilaa.OLED-näyttö on 6,34-tuumainen eli hieman isompi. Resoluutio on edelleen Full HD+ ja virkistystaajuus on jätetty perinteiseen 60 hertsiin.Suurimmat erot ovat suurempi akku, joka on nyt 4680 mAh sekä metallinen rakenne ja IP67-luokituksen mukainen pölyn- ja vedenkestävyys.

Taakse on laitettu kaksi laadukasta kameraa: 12,2 megapikselin pääkamera sekä 16 megapikselin ultralaajakulmakamera.Lisäksi laitteessa on stereokaiuttimet ja 3.5 mm:n kuulokeliitäntä.Käyttöjärjestelmänä toimii Android 11 ja puhelimelle luvataan tuoda kolmen vuoden ajan käyttöjärjestelmäpäivityksiä. Koska kyseessä on Googlen puhelin, syksyllä julkaistava Android 12 saapunee siihen ensimmäisten joukossa.