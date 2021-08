Pokémon UNITE -peli saapuu Androidille ja iOS:lle 22. syyskuuta - ennakkorekisteröinti käynnissä

Uusi Pokémon UNITE -saapui jo heinäkuussa Nintendo Switchille. Nyt Pokémon Company on kertonut pelin saapuvan mobiililaitteille syyskuussa.Peli tulee saataville Android - ja iOS -laitteilla 22. syyskuuta. Peliin voi jo nyt rekisteröityä ennakkoon ja siitä saa ilmoituksen, kun peli on saatavilla.Ennakkoon rekisteröityneillä on mahdollisuus saada Festival Style: Pikachu Holowear -esine.Pokémon UNITE -pelin toiminta koostuu kahdesta joukkueesta, joissa on viisi pelaajien ohjaamaa Pokémon hahmoa. Pelin ideana on päihittää taisteluissa villit ja muiden pelaajien Pokémonit.Peli tukee alustojen välistä pelaamista eli Switchillä ja mobiililaitteilla pelaavat voit pelata keskenään.