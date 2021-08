Samsung poistaa puhelimistaan eniten ravioa aiheuttavan ominaisuuden: mainokset

aikoo vihdoin poistaa kännyköidensä käyttöliittymästä,pohjautuvasta:sta sen eniten ärsytystä aiheuttavan ominaisuuden.Poistumassa ovat siis Samsungin Galaxy-mallien esiasennetuissa sovelluksissa näkyvät mainokset. Jopa hiljattain julkaistuissa päälle tuhat euroa julkaistuissa Samsung Galaxy Z Flip 3 ja Samsung Galaxy Z Fold 3 -malleissa näkyy Samsungin omien sovellusten yhteydessä mainoksia.Mainokset poistuvat kaikista Samsungin puhelimissa esiasennettuna olevista sovelluksista, kuten Samsungin omasta sää-sovelluksesta. Muutoksen ajankohdasta tiedetään vain se, että muutoksen on tulla voimaan myöhemmin tänä vuonna. Mielenkiintoiseksi päivityksen tekee se, että ilmeisesti mainokset poistuvat käyttöjärjestelmän päivityksen yhteydessä, sen sijaan että mainokset poistettaisiin sovellusten itsensä päivittyessä.

Samsung vahvisti asian The Vergelle hiljattain. Mainosten upottamista, etenkin huipputason, äärimmäisen kalliiden Samsung-mallien sovelluksiin on kritisoitu laajalti. Tokihan sovellukset on voinut tähän saakka vaihtaa toisiin lataamalla korvaavan sovelluksen Google Play -kaupasta, mutta käyttökokemus uuden, yli tuhannen puhelimen juuri ostettuaan on ollut lievästi sanoen heikko, kun valmistaja, jolle olet ensin syytänyt ison määrän rahaa, haluaa tehdä laitteella vielä jokusen euron lisää mainosten myötä.Samsung ei tietenkään ole tämän käytännön kanssa yksin, vaan mm.n puhelimissa vilisee mainoksia puhelinvalmistajan toimesta. Olemmekin julkaisseet oppaan siitä miten Xiaomin kännyköistä saa sisäänleivotut mainokset pois