Apple korjaa vialliset iPhone 12:n korvakaiuttimet ilmaiseksi

Kuluttajat ovat valittaneet iPhone 12 -mallien korvakaiutinten vioista Applelle ja yhtiö on nyt vastannut järjestämällä ilmaisen korjauksen viallisista tuotteista kärsiville.



Applen mukaan heidän tiedossaan on erittäin pieni määrä iPhone 12 ja iPhone 12 Pro -laitteita, joiden korvakuulokkeissa on ongelmia. Lokakuun 2020 ja huhtikuun 2021 välillä valmistetuissa laitteissa saattaa ilmetä ongelmaa, jolloin ääni katoaa täysin kuulokkeesta soiton yhteydessä.



Mikäli tällaista vikaa ilmenee, ja laite on valmistettu edellämainitussa välissä, korjaa Apple vian ilmaiseksi virallisissa takuukorjaamoissa. Vika ei ilmene iPhone 12 mini tai iPhone 12 Pro Max -malleissa, joten niiden vikoja ei korjata ilmaiseksi.



Korvakuulokkeen lisätakuu on voimassa 2 vuotta laitteen ostopäivästä eli vuoden tavallisen vuoden takuun päälle, mutta ei laajenna takuuta muilta osilta.





