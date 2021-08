Päivän diili: DJI Osmo Mobile 3 -gimbaali nyt 79 eurolla - säästä 30 euroa

Nykyään useimmat tallentavat kaikki muistonsa älypuhelimen kameralla kuvien ja videoiden muodossa. Käsivaralla kuvattaessa puhelin saattaa heilua ja täristä, joka heikentää kuvanlaatua etenkin videoiden kohdalla. Tätä voi parantaa gimbaalin avulla ja nyt sellaisen saa alennettuun hintaan.DJI Osmo Mobile 3 -gimbaalia myydään nyt 79 eurolla , kun normaalisti tämä tuote maksaa 109 euroa eli säästöä tulee nyt 30 euron edestä. Tämä on myös alin hinta, jolla tätä tuotetta on myyty.Laite painaa 405 grammaa ja taittuu pieneen tilaan, kun sitä ei tarvitse käyttää. Laitetta on helppo pitää kädessä ja käyttää siinä olevia painikkeita erilaisiin toimintoihin.Yhdellä latauksella kuvausaikaa riittää noin 15 tunniksi.Osmo Mobile 3 tukee puhelimia, jotka ovat 62 - 88 mm leveitä ja paksuutta on enintään 9.5 mm.Lue myös: DJI julkaisi OM 4 -gimbaalin uudenlaisella magneettisella kiinnityksellä

Päivän diili

Tarjous löytyy DNA:lta. Tarjous on voimassa 5.9.2021 asti.