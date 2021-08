Fossil esitteli Gen 6 Wear OS -älykellon - Uusi Wear OS 3.0 kuitenkin luvassa vasta vuonna 2022

on julkaissut-älykellon, joka hyödyntää Googlen Wear OS -käyttöjärjestelmää sekä tehokkaampaa Snapdragon järjestelmäpiiriä.Uusi Googlen ja Samsungin yhteistyössä kehittämä Wear OS 3.0 -käyttöjärjestelmä julkaistiin aiemmin tänä vuonna ja se löytyy ensimmäisenä tuoreista Galaxy Watch4 -älykelloista Myös Gen 6 tukee tätä uutta versiota, mutta itse kelloon se saapuu vasta vuoden 2022 aikana.Kello on jo ennakkotilattavissa valituissa maissa, mutta Euroopan tilannetta ei vielä ole vahvistettu. Hinnat alkavat 299 dollarista.

Fossilin mukaan Gen 6 on ensimmäinen älykello Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ -piirillä. Edeltäjään nähden piiri on jopa 85 prosenttia tehokkaampi ja kuluttaa vähemmän virtaa.Plus-piirissä on oma Always-On-suoritin, joka kuluttaa vähemmän virtaa vain aikaa näytettäessä. Piirin parina on gigatavu käyttömuistia ja sisäistä tallennustilaa on 8 gigatavua.Yhteyksistä vastaavat Bluetooth 5.0 LE, Wifi, GPS ja NFC.Kellossa on myös sykemittaus ja veren happipitoisuuden mittaus sekä kaiutin puheluita varten.Gen 6 -älykellot ovat saatavilla 42 ja 44 millimetrin kokoisina, mutta kaikissa käytetään 1.28-tuumaista kosketusnäyttöä. Navigointia voi tehdä myös oikean kyljen kolmella painikkeella.Akunkeston luvataan riittävän aktiivisella käytöllä yli 24 tunniksi tai säästäväisemmällä käytöllä jopa useiksi vuorokausiksi. Kello latautuu puolessa tunnissa jopa 80 prosentin verran.