Samsung julkaisi älypuhelimiin suunnatun 200 megapikselin kamerasensorin

on esitellyt maailman ensimmäisen 200 megapikselin kamerasensorin älypuhelimiin. ISOCELL HP1 sisältää korkean tarkkuuden lisäksi mm. uuden teknologian pikseleiden yhdistämiseen.Uutuus tarjoaa 1/1,22-tuumaisen kennon ja 0.64 μm pikselikoon. Uusi ChameleonCell-teknologia tarjoaa valaistusolosuhteista riippuen 2x2 ja 4x4 pikseleiden yhdistämisratkaisut.Esimerkiksi 4x4-tilassa kamera tallentaa 12,5 megapikselin kuvia 2.56 μm pikselikoolla. Käytännössä tällä tavalla pitäisi saada aikaa enemmän valoa kuviin vähäisen valaistuksen aikaan.Videon osalta kamera kykenee tallentamaan 8K 30fps -tarkkuuteen tai 4K:n kohdalla 120 fps:n nopeuteen.ISOCELL HP1:n lisäksi Samsung esitteli 50 megapikselin ISOCELL GN5 -kamerakennon.Tässä mallissa on 1/1.57-tuumainen kenno ja 1.0 μm pikselikoko. Tämän erikoisuus on Dual Pixel Pro -automaattitarkennus, joka tarjoaa tarkan ja nopean tarkennuksen jopa vähäisessä valaistuksessa. Lisäksi kennossa hyödynnetään teknologiaa, joka parantaa pikseleiden erottua ja valovoimaisuutta kuvissa.

Videon osalta kamera tarjoaa myös 8K30fps ja 4K120fps vaihtoehdot.Samsungin mukaan uudet ovat jo valmistajien testauksessa ja käytettävissä, joten niitä voidaan nähdä puhelimissa tämän vuoden lopulla tai vuoden 2022 alussa.