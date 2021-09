Saksa: Kännykät pitää voida päivittää ja korjata 7 vuoden ajan

ollaan pistämässä kuluttajaelektroniikkaa isolla kädellä kuriin. Vääntö koskee tällä hetkellä laitteiden korjattavuutta - ja nyt Saksa on ottanut oman, erittäin tiukan kannan asiaan.Saksan hallitus haluaa EU:n asettavan hurjat vaatimukset älypuhelinten elinkaarelle jatkoa ajatellen. Saksalaislähteiden mukaan Saksa haluaa älypuhelimille pakolliseksi 7 vuoden ohjelmistopäivitykset.Lisäksi Saksa haluaa myös laitteiden varaosien saatavuudelle samaisen seitsemän vuoden takuun - ja siten, että varaosat olisivat myös itsenäisten korjausyritysten saatavilla kyseisen seitsemän vuoden ajan.Varaosien hinnat pitäisi myös ilmoittaa julkisesti eivätkä valmistajat saisi nostaa varaosien hintoja laitteiden julkaisun jälkeen. Nykyisin moniin vanhoihin elektroniikkalaitteisiin varaosien saatavuus on todella heikkoa - ja jos niitä on saatavilla, saattavat varaosat maksaa merkittävästi enemmän kuin laitteiden julkaisuhetkellä.

EU-komissio on jo aiemmin ollut ajamassa mallia, jossa valmistajien pitäisi pystyä toimittamaan varaosat huoltoliikkeille viidessä työpäivässä. Lisäksi EU haluaa laitteilleeli tiedon siitä, miten helppoa tai vaikeaa kunkin laitteen korjaaminen on. Myös energiatehokkuudelle halutaan merkintä - aivan kuten vaikkapa jääkaapeilla jo nyt on.Laitevalmistajat, kutenjavastustavat ehdotuksia jyrkästi. Etenkin ohjelmistotuen laajennus seitsemään vuoteen saa valmistajilta täystyrmäyksen: ne olisivat valmiita laajentamaan pakollisen ohjelmistotuen korkeintaan kahteen tai kolmeen vuoteen. Lisäksi valmistajat karsastavat ajatusta varaosien toimittamisesta seitsemän vuoden ajan: niiden mielestä yleisimpien varaosien kuten akkujen ja kameramoduleiden osalta tuohon voidaan taipua, mutta ehdotus ei saisi koskea kaikkia laitteiden osia.