WhatsApp antaa vihdoin piilottaa "Viimeksi paikalla"-tiedon - voit valita kuka näkee

WhatsAppin yksi piinaavimmista yksityisyysongelmista on sen-tieto. Tiedosta on monesti hyötyä, vaikkapa perheen sisäisessä kommunikoinnissa ja tiedonkulussa, mutta sen avulla voidaan myös stalkata ihmisiä varsin ikävällä tavalla. Nyt yhtiö on muuttamassa tätä asetusta merkittävästi.Tähän saakka viimeksi paikalla -tiedon on voinut piilottaa vain kaikilta käyttäjiltä tai kaikilta niiltä, jotka eivät ole omissa yhteystiedoissa. Ja jos tiedot piilottaa, ei myöskään itse enää näe kenenkään vastaavaa tietoa.WhatsAppin tuoreimmassa kokeiluversiossa asiaan on vihdoin tullut muutos: nyt tarjolla on myös valinta, jossa voidaan piilottaa oma paikallaolo vain halutuilta käyttäjiltä. WhatsApp on lisännyt asetuksiin kohdan- ja kyseisen valinnan takaa voi valita ne tilit, joiden ei halua näkevän kyseistä tietoa.Ja kuten muissakin valinnoissa, tämäkin toimii myös kaksisuuntaisesti: eli jos valitset, että naapurisi ei enää näe sitä, milloin olet ollut viimeksi paikalla, et myöskään itse enää näe sitä, milloin naapurisi on ollut viimeksi paikalla.

Sama valinta on tulossa myös WhatsAppin käyttäjäkuvan näkymiseen sekä-kentän näkymiseen muille käyttäjille. Asian huomasi WABetaInfo-sivusto tuoreimmassa WhatsAppin iPhonen betaversiossa. Ominaisuus saapunee ajan saatossa myös varsinaiseen, yleisesti käytettyyn WhatsAppin versioon.Valitettavasti viimeksi paikalla -tiedon poistaminen ei poista kyttäysmahdollisuutta kokonaan: WhatsApp paljastaa aina ja kaikille kuitenkin sen, jos olet paikalla juuri nyt - ja sitä voidaan seurata . Mutta muutoksen myötä sen selvittäminen, onko sinut estetty WhatsAppissa vaikeutuu merkittävästi.