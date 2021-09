Galaxy Note 9:n tietoturvapäivitykset hidastuvat, Note FE ja S8 Lite eivät saa enää päivityksiä

Samsungin vuoden 2018 -lippulaivamalli ei saa enää jatkossa kuukausittaisia tietoturvapäivityksiä, kertoo Android Police . Muutos on odotettu, sillä Galaxy S9:ltä kuukausitason päivitykset poistuivat keväällä.Samsung tarjoaa huippulaitteilleen kolmen vuoden ajan tietoturvapäivityksiä kuukausittain, jonka jälkeen vuoden ajan päivitykset saapuvat kerran vuosineljänneksessä. Vielä tämänkin jälkeen vuoden ajan tulee yhteensä kaksi päivitystä, jonka jälkeen tietoturvapäivitykset lakkaavat.Korealaisyhtiö kertoi uudesta päivitysstrategiastaan viime vuonna. Aiemmin Samsungilta on saanut kahden vuoden päivitystakuun, mutta uuden strategian myötä Samsungin tietoturva on Android-valmistajien parhaimmistoa, ainakin päivitysten osalta.

Tietoturvan lisäksi Androidin uudet versiot tuodaan huippulaitteisiin nykyisin kolmen vuoden, tai Android-sukupolven, ajan.Muihin päivitysmuutoksiin kuuluvat mm. Note FE ja S8 Lite, joilta loppuu päivitystuki kokonaan, sekä uudet Z Fold3, Z Flip3 ja A52s, joille alkaa saapua kuukausittaisia päivityksiä.