Samsung lupaa tuoda huippupuhelimille jatkossa kolme versiopäivitystä Android-käyttöjärjestelmään

on vahvistanut muun muassa The Vergelle tuovansa jatkossa huippupuhelimille kolmen version edestä päivityksiä käyttöjärjestelmään. Samsung ei kuitenkaan puhunut suoraan kolmen vuoden ajasta tai kolmesta isosta käyttöjärjestelmäpäivityksestä (Android 11, Android 12 jne), joten ihan tarkkaa merkitystä ei vielä tiedetä.Uusi päivitystuki on kuitenkin oletettavasti parempi kuin yleinen lupaus päivityksistä kahden vuoden ajan.The Vergen mukaan päivitykset koskevat S, Note ja Z -sarjan puhelimia. Edullisemman hintaluokan Galaxy A -sarjan puhelimet eivät välttämättä saa päivityksiä näin kauan, vaan asia riippuu käytetystä laitteistosta.Juuri julkistettujen Galaxy Note20 -sarjan puhelimien sekä taittuvanäyttöisen Galaxy Z Fold2 -puhelimen lisäksi uusi päivitystuki koskee vuoden 2019 Galaxy S10 -sarjaa ja sitä uudempia puhelimia.