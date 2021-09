DJI julkaisi integroidulla jatkovarrella varustetun OM 5 -vakaimen älypuhelimella kuvaamiseen

jatkaa suositun Osmo Mobile -tuoteperheen kehitystä ja julkaisi uudistetun-käsivakaimen, jota käytetään yhdessä älypuhelimen kanssa valo- ja videokuvaamiseen. Uuden mallin erikoisuus on integroitu jatkovarsi.OM 5 hyödyntää käytännössä samanlaista magneettista kiinnitystä kuin viime vuonna julkaistu OM 4 -malli . Puhelimeen kiinnitetään pidike, joka kiinnittyy magneetin avulla itse käsivakaimeen.Uutena lisätarvikkeena on tarjolla magneettinen Fill Light Phone Clamp -pidike sisäänrakennetulla lisävalolla. Sillä on kätevä lisätä valoa kirkkaampia kuvia ja videoita varten.OM 5:n erikoisuus on kahvan sisällä oleva 215 millimetrin jatkovarsi, joka tarjoaa uudenlaisia kuvakulmia ja kuvausmahdollisuuksia sisällön luomiseen.

Kahvaan on lisätty myös uusi painike, jolla voi käyttää ja hallita käsivakaimen toimintoja entistä helpommin. Edeltäjään verrattuna DJI OM 5:n kerrotaan olevan kolmanneksen pienempi.Laitteen kanssa hyödynnetään DJI:n puhelinsovellusta. Ohjelmistoon on lisätty uutena ominaisuutena ShotGuides, joka tarjoaa jopa 30 esiasetettua kuvausopasta aloitteleville kuvaajille. Lisäksi kuvaamiseen on tarjolla esiohjelmoitujen kuvaustiloja ja muita ammattilaistason ominaisuuksia korkealaatuisen videon ja kuvien luontiin.DJI OM 5 tulee myyntiin valkoisena ja harmaana 159 euron kuluttajahintaan. Käsivakaimen mukana toimitetaan magneettinen kiinnitysmekanismi, kolmijalka, rannehihna ja säilytyspussi. Magneettinen Fill Light Phone Clamp -valopidike on saatavana erikseen 49 euron kuluttajahintaan.Lisätietoa saa täältä