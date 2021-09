Kännykkä latautuu jatkossa 3m päästä laturistakin, ilman johtoja - Motorolan uutuus on lähes sci-fiä

Motorola on esitellyt todellista langatonta latausta, joka on ilmeisesti nyt ihan oikeasti saapumassa myös kauppoihin. Uusi tekniikka pistää samalla käsitykset täysin uusiksi siitä, mitäoikeasti tarkoittaa.mahdollistaa jopa neljän kännykän lataamisen yhtä aikaa ja varsinainen laturi voi olla kolmen metrin päässä kännykästä. Eli sohvapöydälle unohtuneet koko perheen kännykät voivat latautua siinä lojuessaan mainiosti - riittää, että vaikkapa sohvan takana on Motorolan laturi.Tekniikka ei ole kuitenkaan aivan verrannollinen latausnopeudessa nykyisiin QI-standardin langattomiin latureihin, saati sitten langallisiin pikalataustekniikoihin , sillä latauksen suurin mahdollinen teho on rajattu 5 wattiin.Lisäksi Motorola kertoo, että lataus onnistuu mainiosti, vaikka välissä olisikin esteitä. Myös suojakuoria voi käyttää kännykässä aivan tavalliseen tapaan ja lataus 3m etäisyydeltä onnistuu silti.alla tekniikkaa esittelevä Motorolan video:

Luonnollisesti myös kännyköiden pitää tukea uutta tekniikkaa - ja Motorolalta ei ole vielä tullut yhtään mallia, jonka kerrottaisiin tekniikkaa tukevan.