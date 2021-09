Opas: Kännyköiden pikalatauksen tekniikat

Pikalatauksesta yleisesti

2010-luvun loppupuolella alkoivat kännyköissä yleistymään erilaiset pikalataustekniikat. Sittemmin pikalatauksesta on tullut yksi tärkeimmistä uusien kännyköiden myyntivalteista ja lupaukset puolessa tunnissa tyhjästä täyteen latautuvasta kännykästä houkuttelevat monia.Pikalataus onkin erittäin toimiva tekniikka ja se muuttaa helposti sen, miten kännykkää käytetään: puhelinta ei tarvitse roikottaa laturissa yön yli, vaan riittää pieni lataushetki silloin tällöin pitkin päivää.Pyrimme tässä selvittämään yleisimmät pikalataustekniikat ja niiden keskinäisen yhteensopivuuden.Pikalatauksesta puhuttaessa pitää muistaa mainita se, että pikalataus on tyypillisesti rajoitettu tiettyyn varaustasoon.Käytännössä kaikki pikaladattavat puhelimet ottavat "täydellä teholla" virtaa sisään pikalaturista, kun akun varaustaso on 0% ja 80% välillä. Tuon jälkeen latausnopeus hidastuu merkittävästi ja viimeiset 20% yleensä ladataan varsin hitaalla tahdilla.

Perinteinen USB-lataus

USB-PD / USB Power Delivery

Quick Charge

OnePlus Warp (ja Oppo)

Motorola, Asus ja Samsung

Muut tekniikat

Yhteensopivuustaulukko

Laturi / Puhelin QC1 QC2 QC3 QC4 QC4+ QC5 USB-PD OnePlus iPhone Quick Charge 1.0 kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä ei ei ei Quick Charge 2.0 kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä ei ei ei Quick Charge 3.0 kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä ei ei ei Quick Charge 4 kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä ? kyllä ? Quick Charge 4+ kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä ? kyllä ? Quick Charge 5 kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä ? kyllä ? OnePlus 30W ei ei ei ei ei ei ei kyllä ei OnePlus 65W ei ei ei kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä ? USB-PD ei ei ei kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä ? kyllä ? iPhonen mukana

tuleva laturi ei ei ei ei ei ei ei ei kyllä iPhonen pikalaturi ei ei ei kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä ? kyllä

Loppusanat

Viimeisten prosenttien jarruttelu johtuu siitä, että nimenomaan yli 80% varaustason ylittäessä lataus rasittaa puhelimen akkua merkittävästi. Siksi nykyisin monissa puhelimissa rajataan ohjelmallisesti yön yli tapahtuva latauskin niin, että akkua ei ladata aivan täyteen.Perinteinen, täysin standardeja noudattava latauksen muoto on USB-lataus. Jos tämä rajataan täysin sen ytimeen asti, puhutaanja-standardien lataustehosta.USB 2.0 on edelleen, 2020-luvun alussa, ylivoimaisesti yleisin USB-liitäntä ja USB-portteja löytyy käytännössä kaikesta mahdollisesta, aina televisioista ja tietokoneista modernimpiin jääkaappeihin asti.Standardi USB-portti antaa käytännössä aina 0,5 ampeeria sähkövirtaa, 5 voltin jännitteellä. Suurin antoteho on siis 2,5 wattia.Teoriassa 0,5A latausvirralla 4000mAh kännykän akku latautuu tyhjästä täyteen noin 8 tunnissa, jos puhelin pidetään koko latauksen ajan sammutettuna. Käytännössä aikaa menee vieläkin enemmän.Tässä käsiteltävistä tekniikoista ainoa oikeasti standardiksi miellettävä pikalataustekniikka on 2020-luvulla pikkuhiljaa yleistynyteli, joka on siis USB-ryhmittymän kehittämä pikalatausstandardi.USB-PD ei määrittele suoraan sitä, miten nopea laturi on, mutta määrittelee sen, miten nopea laturiolla. Lisäksi vastaanottava laite - esimerkiksi kännykkä - kertoo laturille sen, miten nopeasti sitä voi ja saa ladata.USB-PD on yleistynyt nopeasti etenkin kalliimmissa läppäreissä, sillä tekniikka tukee jopa 240W lataustehoa, mutta myös monet kännykät tukevat standardia nykyisin.uusimmat iPhonettukevat USB-PD -laturilla lataamista, mutta jostain syystä iPhonejen mukana toimitettavat laturit eivät itsessään tue USB-PD:tä. Mutta käytännössä: jos kaapista löytyy USB-PD -laturi, sillä voi ladata nopeasti myös iPhonea, kunhan väliin löytyy Applen Lightning-johto.Pixel -puhelimissa toimitettava laturi on aina USB-PD -yhteensopiva ja Pixelit luonnollisesti tukevat USB-PD -latausta. Pixeleissä latausnopeus on rajoitettu 18 watin tasoon, eli puhelin kieltäytyy ottamasta virtaa sisään tuota suuremmalla teholla. iPhoneissa suurin mahdollinen latausnopeus USB-PD -laturilla on rajattu mallista riippuen joko 18 wattiin tai 22,5 wattiin.Yleisimmin käytetty lukittu elipikalataustekniikka onkehittämäja sen eri tasot. Quick Charge lyhennetään yleisesti muotoonEnsimmäinen Quick Charge 1.0 -tekniikka kehitettiin jo vuonna 2013 ja Qualcomm tarjoaa sitä kännykkävalmistajille. Tekniikka on Qualcommin omistama, mutta sitä voidaan käyttää myös ilman Qualcommin suoritinpiirejä, kunhan kännykkävalmistaja vain lisensoi tekniikan käyttöönsä.Quick Chargesta on tällä hetkellä olemassa kuusi eri versiota, joista viimeisin,julkaistiin vuonna 2020.Quick Charge -tekniikat ovat kaikki keskenään alaspäin yhteensopivia, eli Quick Charge 2 -laturilla voidaan ladata Quick Charge 4 -yhteensopivaa kännykkää - tällöin suurin mahdollinen latausnopeus määräytyy Quick Charge 2 latausnopeudenmukaan.Sama toimii myös toisinpäin, eli Quick Charge 5 -laturilla voidaan ladata Quick Charge 3 -kännykkää, mutta jälleen, latausnopeus on korkeintaan Quick Charge 3 -tekniikan mukainen.Quick Chargea käyttää valtava määrä Android-valmistajista, mutta yhtiöt voivat itse valita sen, mitä QC-tekniikkaa kukin puhelinmalli käyttää - ja toki, edullisimmissa malleissa QC-pikalatausta ei välttämättä ole tarjolla lainkaan.ovat yhteensopivia myös USB-PD -standardin kanssa, eli USB-PD -laturilla voidaan ladata laitteita, jotka tukevat Quick Charge 4 tai sitä tuoreempaa versiota. Ja sama toisinpäin, eli Quick Charge 4/4+/5 -latureilla voidaan ladata laitteita, jotka eivät tue Quick Chargea, mutta tukevat USB-PD:tä. Luonnollisesti lataus on hieman hitaampaa USB-PD:n yli kuin siten, että molemmat palaset tukisivat QC:tä.OnePlussan oma lataustekniikka kulkee nimellä. Se pohjautuu OnePlussan emoyhtiöntekniikkaan ja on sen kanssa yhteensopiva.Valitettavasti Oppo ja OnePlus ovat ainoat, jotka keskenään käyttävät tätä tekniikkaa: OnePlussan Warp -lataus on täysin yhtiön omassa omistuksessa ja ei siksi noudata mitään varsinaisia yleisiä standardeja.Vuonna 2020 OnePlus on kuitenkin lisännyt sekä huippukännyköihinsä että niiden latureihin mukaan myös USB-PD -tuen. Eli uudet 65 watin OnePlussan Warp-laturit pystyvät pikalataamaan myös muiden valmistajien kännyköitä. Luonnollisesti aivan 65W nopeudella muiden valmistajien kännyköiden lataus ei tapahdu, mutta peruslatausta reippaampaan tahtiin kuitenkin.Sama toimii myös toisinpäin, eli OnePlus 9 -sarja ja sitä uudemmat OnePlussan huippumallit tukevat USB-PD:n kautta lataamista. Eli vaikkapa kaverin Googlen Pixel -puhelimen pikalaturilla voi ladata myös OnePlussan uusimpia huippumalleja - ei yhtä nopeasti kuin yhtiön omalla laturilla, mutta varsin nopeasti silti.jahyppivät iloisesti omien tekniikoidensa ja Qualcommin tekniikoiden välimaastossa.Samsungilla on osassa puhelimistaan tarjolla kahta yhtiön omaa tekniikkaa: vanhempaaia sekä uudempaa-tekniikkaa.Samsungin puhelinmallien osalta eri tekniikat hyppivät mallista toiseen. Osassa mallistoaan Samsung käyttää pelkästään Qualcommin Quick Charge -tekniikkaa, osassa taas omia ratkaisujaan.Samsungin vanhempi Adaptive Fast Charging on kuitenkin täysin yhteensopiva Quick Charge 2.0 -tekniikan kanssa, eli pikalataus onnistuu ristiin näiden kahden tekniikan välillä.Uudempi Samsung Super Fast Charging puolestaan on yhteensopiva USB-PD -standardin kanssa, eli sitä tukevia Samsungin kännyköitä voi ladata millä tahansa USB-PD -laturilla - ja samojen mallien Samsungin laturit osaavat puolestaan pikaladata muiden valmistajien USB-PD -yhteensopivia laitteita.Motorolan ja Asuksen kanssa tilanne on pitkälti samanlainen kuin Samsungillakin: niiden omat tekniikat ovat yhteensopivia Quick Chargen kanssa.Pikalataustekniikat kehittyvät hurjaa vauhtia ja tätäkin kirjoittaessa useilla pienemmillä - pääosin kiinalaisilla - yrityksillä, on jo omia tekniikoita käytössä. Isommista tekijöistä mainittakoon se, että Xiaomi käyttää valtaosassa kännyköistään Qualcommin Quick Chargea, mutta yritys on kehittämässä myös omia, vieläkin nopeampia lataustekniikoita.Alla taulukko, jossa vasemmassa reunassa on laturityyppi ja sen jälkeen listataan, mitä kännyköitä kyseisellä laturilla voi pikaladata. Kannattaa huomata, että kaikilla latureilla voi nskaikkia kännyköitä, joten taulukko keskittyy nyt puhtaasti pikalataukseen.Käytännössä USB-PD:stä on muodostumassa nopeasti kaikkia pikalataustekniikoita yhdistävä "alin yhteinen nimittäjä". Eli kännykkää ja laturia ostaessa kannattaa hieman kiinnittää huomiota siihen, että ne tukevat USB-PD -standardia. Sen kautta ei välttämättä saavuteta nopeinta mahdollista latausta, mutta sen avulla saavutetaan yhteensopivuus eri laitteiden välillä - eli naapurin Jaska voi lainata sinun OnePlussasi USB-PD -yhteensopivaa laturia omaan Samsungin kännykkäänsä ja ladata samalla laturilla myös siskonsa iPhonen.