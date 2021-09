OnePlus: Yhtiömme on kuollut, tuhkasta nousee Oppon sisaryhtiö, uusi OnePlus 2.0

OnePlus on nyt linjannut miltä yhtiön tulevaisuus jatkossa näyttää. Yhtiö on nyt virallisesti siirretty toimimaan emoyhtiönsäkanssa tiiviissä yhteisryössä, joka tulee näkymään jatkossa yhä selvemmin.Käytännössä isoin muutos tulee olemaan se, että OnePlussan oma Androidtulee yhdistymään lopullisesti Oppon oman Androidin:n kanssa.Yhtiön toimitusjohtajapainotti, että muutos ei tule muuttamaan OnePlussan filosofiaan millään tavalla, vaan yhtiö pyrkii jatkossakin pitämään käyttöjärjestelmänsäMielenkiintoisena - ja monen fanin kannalta loistavana - uutisena yhtiö myös vannoi , että jatkossakin OnePlussan käyttöjärjestelmä jaovat avoimia. Ilmoitus on isolle osalle kuluttajista merkityksetön, mutta harrastelijoille se tarkoittaa sitä, että OnePlussaan voi jatkossakin asentaa vapaasti myös vaihtoehtoisia Android-käyttöjärjestelmiä, kuten vaikkapa:n. Lisäksi avoimen bootloaderin ansiosta kännyköille voidaan tarjota epävirallisia päivityksiä vielä vuosia alkuperäisen tuen päättymisen jälkeenkin.

Uusi ColorOS:n ja OxygenOS:n yhdistävä Android tullaan näkemään ensimmäistä kertaa seuraavassa OnePlussan huippumallissa, joka on yhtiön mukaan vuonna 2022 julkaistava OnePlus 10