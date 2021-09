Microsoft julkaisi kaksinäyttöisen Surface Duo 2 -mobiililaitteen

julkaisi-mobiililaitteen, joka on jatkoa alkuperäiselle Surface Duolle . Uusi malli sisältää ensimmäiseen nähden saman idean eli kaksi näyttöä sekä saranan, jonka avulla näytöt kääntyvät 360 astetta.Uusi versio vie kuitenkin alkuperäisen mallin ideaa eteenpäin.Laitteessa on kaksi 5.8-tuumaista AMOLED-näyttöä, jotka vierekkäin tarjoavat 8.3-tuumaisen näytön 2688 x 1892 pikselin tarkkuudella. Virkistystaajuus yltää 90 hertsiin ja kirkkaus puolestaan 800 nitiin.Kahden näytön taktiikalla voi käyttää kahta erillistä sovellusta vierekkäin. Tuettujen sovellusten, kuten Microsoftin omien sovellusten, välillä voi myös raahata tietoja näytöltä toiselle. Laitteen kanssa voidaan käyttää myös Windows 365-pilvipalvelua . Pelaamisessa toista näyttöä voi käyttää peliohjaimena.

Toimintojen pitäisi nyt onnistua nopeammin, sillä suorituskyvystä vastaa nyt tehokas Snapdragon 888 -piiri, jonka myötä myös 5G-yhteydet onnistuvat. Virtaa antaa 4449 mAh kaksoisakku, joka tukee 23 watin latausta. Laturia ei kuitenkaan pakkauksessa toimiteta.Laitteella voi kuvata monipuolisesti, sillä taakse on laitettu kaksi 12 megapikselin kameraa optisella kuvanvakaimella (pääkamera ja telekamera) sekä 16 megapikselin ultralaajakulma. Edessä on myös 12 megapikselin kamera.Käyttöjärjestelmänä toimii Android 11, jota Microsoft on kustomoinut toimimaan paremmin kahdella näytöllä. Laitteelle luvataan kolme vuotta Android-käyttöjärjestelmäpäivityksiä (Android 12, Android 13 ja Android 14) sekä kolme vuotta tietoturvapäivityksiä.Microsoft kertoo tuovansa Surface Duo 2:n myyntiin Suomessa yritysasiakkaille myöhemmin tänä vuonna 1 709 euron suositushinnalla.