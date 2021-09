Xperia 5 III saapuu myyntiin lokakuun alussa 999 euron hinnalla

on viimein tuomassa-puhelinmallin myyntiin Suomessa. Kyseisen puhelimen julkaisusta on kulunut jo aikaa, sillä se tapahtui huhtikuussa Sony kertoo, että Xperia 5 III:n myynti alkaa valituilla jälleenmyyjillä 5. lokakuuta 2021 väreissä musta ja vihreä.Puhelimen suositushinta on 999 euroa Lanseeraustarjouksena Xperia 5 III:n ostajat voivat maksutta lunastaa WH-1000XM3-vastamelukuulokkeet (arvo 249 €). Tarjous on voimassa valituilla jälleenmyyjillä 5. - 31. lokakuuta 2021.Kyseinen puhelin sisältää muun muassa tehokkaan Snapdragon 888 -piirin, 6,1-tuumaisen Full HD -näytön 120 hertsin virkistystaajuudella sekä laadukkaan kolmoiskamerajärjestelmän.

Elokuussa Sony toi myyntiin Xperia 1 III -mallin , joka on myös käynyt Puhelinvertailun arvostelussa . Myös Xperia 5 III -mallista on luvassa arvostelua.