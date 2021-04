Sony julkaisi huippupuhelimet Xperia 1 III ja Xperia 5 III sekä keskitason Xperia 10 III

Xperia 1 III ja Xperia 5 III

esitteli vuoden 2021- ja-huippupuhelimet. Näissä puhelimissa on panostettu etenkin kuvaamiseen erikoisella telekameralla sekä näyttöön. Lisäksi keskihintaluokkaan julkaistiin-malli, joka tarjoaa muun muassa vedenkestävyyden sekä 5G-yhteydet.Kaikki puhelimet tulevat myyntiin Suomessa, mutta Sony ei vielä paljastanut tarkkaa hintaa tai saatavuutta minkään mallin osalta. Saatavuuden ajankohdaksi mainittiin kesä.Nämä kaksi puhelinta sijoittuvat huippuluokkaan. Kumpikin sisältää uuden Qualcomm Snapdragon 888 -tehopiirin, tarkan ja nopean näytön sekä laadukkaan kolmoiskamerajärjestelmän.Sonyn mukaan Xperia 1 III:n ja Xperia 5 III:n kamerat on kehitetty yhdessä Sonyn Alpha-kamerasarjan luoneiden insinöörien kanssa. Sarjan kamerat ovat kuuluja johtavasta automaattitarkennustekniikastaan. Apuna on myös Zeiss-optiikka, joka on kalibroitu erityisesti näitä Xperia-puhelimia varten. Zeiss T -pinnoitteen kerrotaan lisäävän erinomaista renderointia ja kontrastia vähentämällä heijastuksia.

Xperia 1 III sisältää myös 3D iToF-sensorin.

Tältä linssin ja kameran toiminta näyttää sisältäpäin.

Xperia 1 III

Xperia 5 III

Näyttö: 6,5" 21:9, 4K (3840 x 1644) HDR OLED, 120 Hz, 240 Hz kosketusnäytetaajuus, Corning Gorilla Glass Victus

Rakenne: Metallikehys, Corning Gorilla Glass 6, IP65/68

Mitat: 165 x 71 x 8,2 mm

Paino: 187 grammaa

Värit: Purppura, harmaa ja musta

Suoritin: Qualcomm Snapdragon 888 5G

Käyttöjärjestelmä: Android 11

RAM: 12 gigatavua

Tallennustila: 256 gigatavua + muistikorttipaikka (jopa 1 Tt)

Akku: 4500 mAh, langaton lataus, käänteinen langaton lataus, 50% 30 min lataus, laturi mukana pakkauksessa

Liitännät ja yhteydet: USB-C 3.1 Gen1, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, 5G, Bluetooth 5.2, NFC

Muuta: Stereokaiuttimet, sormenjälkilukija, DSEE Ultimate

Pääkamera: 12 MP, 1/1,7":n Exmor RS -kenno, F1.7, 82°

Ultralaajakulma: 12 MP, 1/2,5 tuuman Exmor RS -kenno, F2.2, 124°

Telekamera: 12 MP, 1/2,9" Exmor RS -kenno, F2.3 (70 mm), F2.8 (105 mm), 34° (70 mm), 23° (105 mm)

Etukamera: 8 MP, 1/4", F2.0, 78°

Näyttö: 6,1" 21:9, Full HD+ (2520 x 1080) HDR OLED, 120 Hz, 240 Hz kosketusnäytetaajuus, Corning Gorilla Glass 6

Rakenne: Metallikehys, Corning Gorilla Glass 6, IP65/68

Mitat: 157 x 68 x 8,2 mm

Paino: 169 grammaa

Värit: Vaaleanpunainen, vihreä ja musta

Suoritin: Qualcomm Snapdragon 888 5G

Käyttöjärjestelmä: Android 11

RAM: 8 gigatavua

Tallennustila: 128 gigatavua + muistikorttipaikka (jopa 1 Tt)

Akku: 4500 mAh, 50% 30 min lataus, laturi mukana pakkauksessa

Liitännät ja yhteydet: USB-C 3.1 Gen1, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, 5G, Bluetooth 5.2, NFC

Muuta: Stereokaiuttimet, sormenjälkitunnistin, DSEE Ultimate

Pääkamera: 12 MP, 1/1,7" Exmor RS -kenno, F1.7, 82°

Ultralaajakulma: 12 MP, 1/2,5 tuuman Exmor RS -kenno, F2.2, 124°

Telekamera: 12 MP, 1/2,9" Exmor RS -kenno, F2.3 (70 mm), F2.8 (105 mm), 34° (70 mm), 23° (105 mm)

Etukamera: 8 MP, 1/4", F2.0, 78°

Xperia 10 III

Xperia 10 III

Xperia 10 III:ssa on kuulokeliitäntä.

Näyttö: 6" 21:9, FHD+ (2520 x 1080), OLED, 60 Hz

Rakenne: Corning Gorilla Glass 6, IP65/IP68

Mitat: 154 x 68 x 8,3 mm

Paino: 169 grammaa

Värit: musta, sininen ja valkoinen

Suoritin: Qualcomm Snapdragon 690 5G

RAM: 6 gigatavua

Tallennustila: 128 gigatavua + muistikorttipaikka (jopa 1 Tt)

Käyttöjärjestelmä: Android 11

Akku: 4500 mAh

Liitännät ja yhteydet: USB-C 3.1 Gen1, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, 5G, Bluetooth 5.1, NFC

Muuta: Sormenjälkilukija, DSEE Ultimate -sovellus

Pääkamera: 12 MP, 1/2,8 tuuman Exmor R -kenno, F1.8, 75°

Ultralaajakulma: 8 MP, 1/4", F2.2, 120°

Telekamera: 8 MP, 1/4", F2.4, 45°

Etukamera: 8 MP, 1/4", F2.0, 78°

Molemmissa malleissa on nopea ja täsmällinen jatkuva AF-seuranta kaikissa linsseissä ja reaaliaikainen Eye AF -toiminto.Kamerajärjestelmä koostuu kolmesta 12 megapikselin kamerasta. Vaihtoehtoja tarjoaa siis pääkamera, ultralaajakulma sekä telekamera. Muuten kamerajärjestelmät ovat samanlaiset, mutta Xperia 1 III sisältää myös 3D iToF-sensorin, joka auttaa nopeassa tarkentamisessa.Mielenkiintoisin ominaisuus molemmissa malleissa on maailman ensimmäinen älypuhelimessa oleva säädettävä periskooppikamera, jolla saavutetaan vaihdettava 70 millin ja 105 millin polttoväli.Lisäksi puhelimissa käytetään uutta tekoälyavusteista superresoluutiozoom -ominaisuutta, joka hyödyntää Sonyn tekoälyprosessointia tallentaessaan kuvien yksityiskohdat ja terävyyden.Xperia 1 III:ssa ja Xperia 5 III:ssa on Photography Pro -toiminto. Yhdessä ammattivalokuvaajien kanssa kehitetyssä toiminnossa on paljon samoja manuaalisäätöjä kuin Alpha-sarjan kameroissa, kuten ISO, sulkijanopeus, valotusmittari, raakamuotoisten kuvien hallinnointi sekä erityinen sulkijanäppäin (kohokuvioidulla viimeistelyllä Xperia 1 III:ssa).Uutta tämän vuoden älypuhelimissa on Photography Pron 'Basic Mode' -ominaisuus, joka antaa nopean pääsyn moniin helppokäyttöisiin valokuvausominaisuuksiin, kuten kosketusnäppäin sulkimelle, muotokuvatila, taiteellinen bokeh-tehoste, panoraama ja paljon muuta.Eteen on jälleen laitettu Xperia 1 III:n kohdalla 4K-resoluution OLED-näyttö. Tällä kertaa näyttö toimii myös 120 hertsin virkistystaajuudella. Näyttö on kooltaan 6,5-tuumainen ja käyttää Sonyn puhelimissa tuttua 21:9 -kuvasuhdetta.Xperia 5 III on kooltaan pienempi ja siten sisältää myös pienemmän näytön. Se on kooltaan 6,1-tuumainen ja käyttää Full HD -resoluutiota sekä 120 hertsin virkistystaajuutta. Xperia 5 III tarjoaa siis Xperia 5 II -mallin tapaan huippuominaisuuksia pienemmässä koossa. Sonyn mukaan kysyntää tällaiselle pienemmälle puhelimelle löytyy.Näytöissä hyödynnetään X1-mobiiliprosessoria, joka tuo BRAVIA HDR -remasterointiteknologian kaikkeen katseluun sisältöön. Striimatussa kuvassa on enemmän kontrastia, värejä ja kirkkautta.Xperia 1 III on päällystetty edestä Corning Gorilla Glass Victus -lasilla ja takaa Corning Gorilla Glass 6 -lasilla. Xperia 5 III on puolestaan sekä edestä että takaa Corning Gorilla Glass 6 -lasia.Näytön osalta on panostettu myös pelaamiseen. Näyttö tukee muun muassa L-y raiser -ominaisuutta (alagammasäädin), joka helpottaa myös vastustajien näkemistä pimeässä sopeuttaessaan yksityiskohtia tummilla alueilla ja valaistessaan viholliset ylivalottamatta näytön valoisia kohtia.Pelaamista voi nauhoittaa jopa 120fps:n nopeudella. Lisäksi tarjolla on R.T. -tallennus (Rewind time record), joka esitallentaa automaattisesti 30 sekuntia pelistä. Tämän avulla pelikuvaa voi kelata taaksepäin ja katsoa huippuhetket, kuten voittoon johtaneet liikkeet.Kumpikin puhelin hyödyntää Qualcommin Snapdragon 888 -suoritinta. Xperia 1 III tarjoaa piirin parina 12 gigatavua käyttömuistia ja pienemmässä mallissa sitä on 8 gigatavua.Virtaa yhden päivän toimintoihin antaa 4500 mAh akku. Akku latautuu 50 prosenttiin 30 minuutissa. Lisäksi Xperian mukautuva lataus pidentää akun ikää jopa kolmeen vuoteen (verrattuna aiempien mallien kahteen) molemmissa malleissa.Myös äänentoistoon on panostettu. Puhelimet tarjoavat stereokaiuttimet sekä perinteisen 3.5 mm:n kuulokeliitännän. Puhelimista löytyy muun muassa DSEE Ultimate -toiminto, joka parantaa digitaalisen musiikin laatua hyödyntäen Sonyn tekoälyteknologiaa.Xperia 1 III on saatavilla väreissä Frosted Black ja Frosted Purple kesällä 2021. Myynnin aloittamisen tarkka ajankohta sekä hinnoittelu ilmoitetaan myöhemmin.Xperia 5 III on saatavilla väreissä musta, pinkki ja vihreä kesällä 2021. Myynnin aloittamisen tarkka ajankohta sekä hinnoittelu ilmoitetaan myöhemmin.Edeltäjämallien suositushinnat ovat 1199 ja 899 euroa.Lisätietoa Xperia 1 III -puhelimesta saat täältä ja Xperia 5 III -mallista täältä Xperia 10 III puolestaan sijoittuu keskihintaluokkaan.Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 690 5G -piiri, jonka myötä tämä on ensimmäinen Xperia 10 -sarjan malli, jossa on käytössä 5G-yhteydet. Virtaa toimintoihin antaa 4500 mAh akku, jolle luvataan kahden muun mallin tapaan kolmen vuoden käyttö ilman varauksen heikentymistä.Edessä on 2:1-kuvasuhteen 6 tuuman OLED-näyttö, joka toimii Full HD+ -resoluutiolla, mutta virkistystaajuus on perinteinen 60 hertsiä. Näytössä käytetään BRAVIA -televisioista tuttua teknologiaa, jolla näytölle saadaan luonnolliset värit ja syvempi musta.Puhelimessa käytetään takana Corning Gorilla Glass 6 -lasia ja rakenteeltaan puhelin on vedenkestävä IP65/68 -luokituksen mukaisesti.Taakse on laitettu ultralaaja-, laaja ja telekuva-vaihtoehdot. Pääkamera tarjoaa 12 megapikseliä, kun ultralaajakulma ja telekamera ovat 8 megapikselin tarkkuudella varustettuja. Pääkameran vahvuudeksi kerrotaan paremmat kuvat vähäisessä valaistuksessa.Xperia 10 III on saatavilla väreissä musta, sininen ja valkoinen kesällä 2021. Myynnin aloittamisen tarkka ajankohta sekä hinnoittelu ilmoitetaan myöhemmin. Edeltäjämallin suositushinta on 369 euroa, joten uusi malli todennäköisesti sijoittuu samaan hintaluokkaan.