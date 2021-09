Fairphonen viimeisin versio jatkaa tutulla linjalla: helppo korjattavuus ja pitkä päivitystuki

Älypuhelinvalmistajaon julkistanut uuden-puhelinmallin. Puhelin jatkaa yhtiön tuttua linjaa eli se sitä voidaan käyttää pitkään ja puhelinta voi huoltaa itse.Puhelimessa käytetään modulaarista rakennetta. Puhelimen takakannen voi irrottaa, jolloin käyttäjä pääsee käsiksi useisiin osiin. Osia voi vaihtaa, mikäli jokin menee rikki. Varaosia voi tilata Fairphonen verkkokaupasta.Käyttäjä voi esimerkiksi vaihtaa akun, takakamerat, etukameran, USB-C-portin, näytön ja takakannen.Puhelin on rakenteeltaan myöskin saanut IP54-luokituksen eli se kestää pölyä ja vesiroiskeita. Laitteen mitat ovat 162 x 75.5 x 10.5 millimetriä ja painoa on kertynyt kohtuullisen paljon 225 gramman muodossa.Fairphonessa on pyritty ekologisuuteen. Tämä näkyy muun muassa takakannessa, joka on valmistettu kierrätetystä muovista sekä pakkauksessa, joka on ympäristöystävällinen. Pakkaus on pieni, sillä se ei sisällä laturia.

6,3-tuumainen Full HD+ -näyttö

Snapdragon 750G

3905 mAh akku

6/8 GB RAM, 128/256 GB tallennustila

48 megapikselin pääkamera ja 48 megapikselin ultralaajakulma

Wifi, Bluetooth 5.1, NFC

Dual SIM, 5G

USB-C, sormenjälkilukija

Fairphone lupaa tuoda puhelimella kaksi suurta Android-päivitystä, mutta pyrkii tuomaan suuria päivityksiä aina Android 15 -versioon saakka. Puhelimelle on mahdollista saada myöskin peräti 5 vuoden takuu, jos sen ostaa ennen vuoden 2022 loppua.Fairphonen keskeisiä teknisiä ominaisuuksia ovat:Puhelimen ennakkomyynti alkaa heti. Suositushinta on 6/128 GB -mallin kohdalla 579 euroa ja 8/256 GB -mallin kohdalla 649 euroa.Suomessa laitetta myy mm. Elisa, jossa hinnat näyttävät olevan pari kymppiä suositushintaa korkeammat. Toimitukset alkavat 25.10.Lisätietoa saa täältä