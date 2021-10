Googlen Pixel 6- ja Pixel 6 Pro -puhelimet julkaistaan 19. lokakuuta

on kertonut järjestävänsä 19. lokakuuta Pixel Fall Launch -tilaisuuden, jossa esitellään kokonaisuudessaan- ja-puhelinmallit. Google antoi esimakua kyseisistä puhelimista jo pari kuukautta sitten Verkkolähetys tilaisuudesta alkaa klo 20.00 Suomen aikaa. Seuraaminen onnistuu täällä Aiemmin Google on kertonut, että laitteet hyödyntävät Googlen omaa Tensor-piiriä. Googlen tapauksessa erityistä huomiota on kiinnitetty piirissä tekoälyyn.Tehoa hyödynnetään kuvaamisessa. Pixel 6:ssa on pääkamera ja ultralaajakulmakamera. Pixel 6 Pro tarjoaa näiden lisäksi vielä telekameran 4x optisella zoomilla.

Pixel 6 saa 6,4 tuuman ja 90 hertsin Full HD -näytön, kun Pro-mallissa on 6,7 tuuman ja 120 hertsin QHD-näyttö. Pro-mallissa näyttö kaartuu sivulle.Kumpikin malli tulee tietenkin käyttämään ulkonäöltään uudistunutta Android 12 -käyttöjärjestelmää . Tilaisuudessa todennäköisesti esitellään tätä käyttöjärjestelmää vielä hieman lisää, sillä puhelimet mahdollisesti saavat ominaisuuksia, joita ei muissa puhelimissa nähdä.