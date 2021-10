Motorolalta edullinen moto e40

päivittää jälleen kerran edullisten puhelimien valikoimaa. Tällä kertaa kyseessä onja sen hinta on Suomessa 149 euroa. Puhelin tulee saataville marraskuussa.Puhelimessa käytetään isoa 6,5-tuumaista Max Vision IPS LCD -näyttö, joka toimii HD+ (1600 x 720) tarkkuudella sekä nopeammalla 90 hertsin virkistystaajuudella.Kameraosastolta löytyy 48 megapikselin sensori (f/1.79, 0.8μm), jonka parina on edulliselle puhelimelle tyypilliset kahden megapikselin syvyys- ja makrokamera. Edessä on 8 megapikselin kamera.Suorituskyvystä vastaa erikoisempi Unisoc T700 -piiri. Samainen piiri löytyy myöskin aiemmin julkaistusta moto g20 -puhelinmallista Piiri tukee 4G-yhteyksiä. Samalla hinnalla saa kuitenkin jo Puhelinvertailun arvosteleman moto g50 -puhelinmallin , joka tukee uudempia ja nopeampia 5G-yhteyksiä.

RAM-muistia on 4 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa 64 gigatavua. Tallennustilaa saa muistikortilla laajennettua jopa 1 teratavuun saakka.Virtaa antaa 5000 mAh akku, jota saa ladattu USB-C -liitännän kautta 10W teholla.Muita ominaisuuksia ovat yksi mikrofoni, yksi kaiutin, sormenjälkilukija ja Bluetooth 5.0. NFC:tä ei ole, joten lähimaksuja ei voi suorittaa puhelimella. Käyttöjärjestelmänä toimii Android 11, johon Motorola mahdollisesti tuo jossain vaiheessa Android 12 -version päivityksenä.