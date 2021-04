Motorolalta jälleen edullista puhelinta - Moto G20 tarjoaa 169 eurolla 90 hertsin HD+ -näytön ja 5000 mAh akun

Flamingo Pink -väri.

julkaisi Moto G -sarjaan jälleen uuden puhelimen. Tällä kertaa vuorossa on. Aiemmin tänä vuonna Motorolalta on nähty Moto G30 -, Moto G50 - ja Moto G100 -mallit.Moto G20 on edullinen puhelin. Sen suositushinta on 169 euroa ja kauppoihin Suomessa se ilmaantuu 11. toukokuuta alkaen.Eteen on laitettu 6,5-tuumainen 20:9-kuvasuhteen IPS LCD HD+ -näyttö (1600 x 720), joka toimii nopeammalla 90 hertsin virkistystaajuudella.

Moto G20:n takana on neljä kameraa.

Puhelin on mitoiltaan 165.22 x 75.73 x 9.14 mm ja painoa on tasan 200 grammaa. Näiden mittojen ansiosta sisälle on saatu 5000 mAh akku, josta riittää virtaa pariksi päiväksi. Akku tukee 10W latausta. Breeze Blue ja Flamingo Pink värivaihtoehdoilla saataville tuleva puhelin on muovia ja rakenne on saanut IP52-luokituksen eli kestää vesiroiskeita.Taakse on laitettu 48 megapikselin pääkamera (f/1.7, 1.6um), 8 megapikselin 118 asteen ultralaajakulma f/2.2, 1.12um), 2 megapikselin makro ja 2 megapikselin syvyyskamera. Videon osalta kuvaus rajoittuu Full HD 30 fps -tasolle. Edessä on puolestaan 13 megapikselin kamera.Suorituskyvystä vastaa Unisoc T700 -piiri, keskusmuistia on 4 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa 64 gigatavua. Muistikortilla saa jopa 1 teratavun verran lisää tallennustilaa. Puhelimessa on myös USB-C -liitäntä, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, NFC, Bluetooth 5.0, sormenjälkilukija ja yksi kaiutin pohjassa.Käyttöjärjestelmä perustuu Android 11 -versioon, mutta puhelin tuskin saa kovin pitkää päivitystukea.