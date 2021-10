Nettiä voi nyt selata Galaxy Watch4 -älykelloilla

on tuonut elokuussa julkistetuille Galaxy Watch4 -älykelloille Samsungin oman Internet Browser -selaimen.Uusilla Wear OS:ään perustuvilla kelloilla voi nyt siis selata nettiä kellon pienellä näytöllä. Nettisivujen lisäksi voi katsella vaikkapa YouTube-videoita.Selaamisen helpottamiseksi Samsung on lisännyt eleen, jolla saa sivun nurkan näkyviin kellon pyöreällä näytöllä. Haku onnistuu puheen avulla, piirtämällä kirjaimet tai näppäimistön avulla.Kellon selaimella sivun voi lisätä kirjanmerkkeihin tai avata sen puhelimen selaimelle. Lisäksi käyttöön saa zoomaustilan, jolloin Classic-mallin rullaa tai tavallisen mallin virtuaalisesta rullaa voi käyttää nettisivun zoomaukseen.Vaikka tehot ovat nousseet kelloissa hyvälle tasolle, pikaisten kokemusten perusteella nettisivujen avaaminen kestää useita sekunteja.Näyttö on kuitenkin riittävän tarkka ja kirkas, joten tekstistä saa hyvin selvää.

Selaimen saa asennettua ja päivitettyä Google Play- tai Galaxy Store -sovelluskaupasta.