Huawei laajentaa kellovalikoimaa kahdella uudella Watch GT 3 -mallilla

Aiemmin tänä vuonna julkaisi Watch 3 -sarjan kellot . Nyt kelloperhettä on laajennettu kahdella uudella-mallilla. Nämä kellot tulevat saataville vielä tämän vuoden aikana Suomessa.Kellot ovat saatavilla kahdessa eri koossa, 42mm ja 46mm. Kelloissa käytetään pyöreää kellotaulua ja kylkeen on laitettu painikkeet käyttöjärjestelmän hallintaan.Molemmissa Watch GT 3 -versioissa on yli 100 harjoitustilaa, sisäänrakennettu harjoitussuunnittelija, parannettu paikannus juoksujen tarkkaa seurantaa varten sekä uusi viidennen sukupolven sykemittari. Watch GT 3 käyttää Watch 3- ja Watch 3 Pro -kellojen tapaan urheilutoimintojen seurantaan Suomessa kehitettyä TruSport-algoritmia

Watch GT 3, 46 mm, metallinharmaa kello ja metalliranneke - 329 €

Watch GT 3, 46 mm, metallinharmaa kello ja ruskea nahkaranneke - 279 €

Watch GT 3, 46 mm, musta kello ja musta fluoroelastomeeriranneke - 279 €

Watch GT 3, 42 mm, kullansävyinen kello ja metalliranneke - 329 €

Watch GT 3, 42 mm, kullansävyinen kello ja valkoinen nahkaranneke - 279 €

Uudet kellot ovat varustettu myös parannetulla SpO2-seurannalla, unen seurannalla sekä Bluetooth-puheluilla. Kello on yhteensopiva sekä Android- että iOS-laitteiden kanssa. Huawei Watch GT 3:ssa on tehokas akku, joka kestää jopa 14 päivää 46 mm:n mallissa ja jopa 7 päivää 42 mm:n mallissa.Huawei Watch GT 3 -laitesarjan myynti Suomessa alkaa vuoden 2021 aikana. Värivaihtoehdot ja suositushinnat:Kellojen lisäksi Huawei esitteli pari muuta tuotetta.FreeBuds 4 -kuulokkeet saivat erikoisversion. FreeBuds Lipstick paketoi kuulokkeet ainutlaatuiseen huulipunaa muistuttavaan koteloon. Erikoisversiokuulokkeiden suositushinta on 249 € ja niiden myynti Suomessa alkaa vuoden 2022 alussa.Myös uusi puhelinmalli julkaistiin. Huawein tulevassa nova 9 -älypuhelimessa on Ultra Vision -kamerajärjestelmä, johon kuuluvat 50 MP:n RYYB Ultra Vision -pääkamera 1/1,56-tuumaisella kennolla, 8 MP:n ultralaajakulmakamera, 2 MP:n syvyyskamera, 4 cm:n makrokamera ja 32 MP:n etukamera kookkaalla 1/2,8-tuumaisella kennolla.Lisäksi laitteessa on 120 Hz:n 6,57-tuumainen näyttö ja 4300 mAh akku.Huawei nova 9 -puhelimen suositushinta on 549 €. Laitteen myynti Suomessa alkaa vuoden 2021 aikana valikoiduilla jälleenmyyjillä.