Honorin paluu on virallista: Honor 50 myyntiin Suomessa

"Julkaisemme tänään odotetun HONOR 50 -älypuhelimen. Tämä uusin tulokas jatkaa HONORin menestyksekästä numerosarjaa, jonka jokaista jäsentä yhdistävät näyttävä muotoilu ja uraauurtavat teknologiaratkaisut. HONOR 50 on pitkällisen tuotekehityksemme tulos ja erittäin runsas ominaisuuksiltaan", HONOR Finlandin myyntijohtaja Jaakko Koski-Lammi.

Nykyään itsenäinen laitevalmistajatekee paluun Suomen puhelinmarkkinoilla-puhelinmallilla. Kyseinen puhelin julkaistiin jo aiemmin kesällä Kiinassa.





Ominaisuuksien osalta laite sijoittuu keskitasolle.



Eteen on laitettu 6.57-tuumainen OLED-näyttö, jonka reunat kaartuvat hieman pitkiltä sivuilta. Resoluutio on Full HD+ -tasolla ja virkistystaajuus yltää mukavaan 120 hertsin lukemaan. Näytön yläreunassa keskellä on reikä 32 megapikselin etukameraa ja sormenjälkilukija on näytön alla alareunassa.



Kooltaan puhelin on 159.96 x 73.76 x 7.78 mm ja paino pysyy 175 grammassa.

"Olemme onnistuneet aloittamaan yhteistyön useiden toimittajakumppaneiden kanssa jo varhaisessa vaiheessa. Tänään julkaistava HONOR 50 -älypuhelin varustetaan Google Mobile Services -palveluilla, jotka tarjoavat asiakkaillemme kattavamman sovellusympäristön ja ilmiömäisen mobiilikokemuksen", kertoo Suvi Surenkin, HONOR Suomen markkinointijohtaja.

Suorituskyvystä on laitettu vastaamaan Qualcomm Snapdragon 778G -piiri, jota käytetään esimerkiksi myös Samsungin Galaxy A52s -puhelinmallissa . HONORin puhelin sisältää RAM-muistia versiosta riippuen 6 tai 8 gigatavua. Tallennustilaa on puolestaan 128 tai 256 gigatavua.Laitteen lasisen takakannen yläkulmassa on kaksi pyöreää rinkulaa, joihin on laitettu yhteensä neljä kameraa. Ylemmässä ringissä on 108 megapikselin pääkamera, kun taas alemmassa on 8 megapikselin ultralaajakulma, 2 megapikselin makro sekä 2 megapikselin syvyystunnistus.Kameroihin on siis osittain panostettu, mutta taas toisaalta nämä 2 megapikselin kamerat ovat yleisesti turhia.HONORin mukaan "erityisen hyvin HONOR 50 palvelee diginatiiveja, jotka ovat aktiivisia sosiaalisessa mediassa" valokuvaamista puhuttaessa.Videokuvausta ajatellen laitteessa on kuusi usean videon kuvaustilaa, joita voi vaihdella joustavasti kesken oton ja nauhoittaa samanaikaisesti.Perinteistä videota voi kuvata pääkameralla enintään 4K 30fps -laadulla, mutta tällöin kuvaus rajoittuu jostain syystä 10 minuutin pätkiin. Full HD -tasolla onnistuu pidemmät kuvaukset.Laitteen sisällä on 4300 mAh akku, joka tukee mukavan nopeaa 66W latausta mukana tulevalla laturilla. HONORin mukaan akkuun saa jopa 70 prosenttia virtaa vain 20 minuutissa.Laitteessa käytetään Android 11 -käyttöjärjestelmäversiota sekä Magic UI 4.2 -käyttöliittymää, joka on pitkälti tuttua aiemmista malleista.HONOR on saanut käyttöönsä myöskin Googlen palvelut eli puhelimella pääsee käyttämään tuttuja sovelluksia, kuten YouTubea, Google Mapsia, Gmailia ja Google Play -kauppaa.





HONOR 50 -älypuhelin saapuu Suomeen kolmessa eri sävyssä: Frost Crystal, Emerald Green ja Midnight Black.



Hinnat ovat:



499 euroa, 8+128 gigatavua

599 euroa, 8+256 gigatavua

Älypuhelimen ennakkomyynti alkaa Suomessa 26.10. kampanjaedulla: Kun ostaa HONOR 50 -älypuhelimen, saa HONOR Earbuds 2 Lite -kuulokkeet kaupan päälle. Kampanja-aika 26.10 - 14.11.Nyt esitelty puhelin on parhaillaan Puhelinvertailun testattavana. Artikkelia on luvassa mahdollisesti jo myöhemmin tämän viikon aikana.