MobilePaylla onnistuu nyt valtion virastojen laskujen maksaminen

"Yhteistyö MobilePayn kanssa tukee tavoitettamme digitalisoida valtion myyntilaskutusta ja toivommekin, että lähitulevaisuudessa vähintään puolet lähtevistä laskuista välittyisi sähköisesti", sanoo projektipäällikkö Kirsi Launomaa, Valtiokonttori.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus lisää MobilePayn maksutavaksi valtion virastojen myyntilaskuihin. Tällä tavoitellaan sähköisen laskutuksen lisäämistä sekä asioimisen helpottamista.





Paperilaskut voi maksaa skannaamalla laskulla olevan QR-koodin MobilePay-sovelluksella.



Suomi.fi-viestit palveluun ja OmaPostiin saapuneet laskut voi maksaa kätevästi klikkaamalla Maksa MobilePaylla -painiketta, jonka jälkeen maksun hyväksyminen onnistuu sovelluksessa yhdellä pyyhkäisyllä.



Virastot ottavat maksutavan käyttöön vaiheittain. Tavoitteena on, että maksutapa on käytössä henkilöasiakkaiden laskutuksen osalta ensi vuoden aikana. Valviralla, Patentti- ja rekisterihallituksella ja Tuomioistuinlaitoksella maksutapa on ollut käytössä jo keväästä 2021 alkaen.

