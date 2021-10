Sonylta hurja lähes kahden tuhannen euron kamerakännykkä - tai kamera kännykän kuorissa

on julkaissut jatkoa viime vuoden kuvauksen ammattilaisille tarkoitetulle Sony Xperia PRO -mallilleen. Uutuus kulkee nimellä Sony Xperia Pro-I on oikeastaan kamera, joka nyt sattuu olemaan vain kännykän muotoinen. Uutuuspuhelin lainaa tekniset tietonsa pitkälti Sonyn huippumallista Sony Xperia 1 III :sta, mutta nykäisee takakamerat täysin uudelle tasolle.Uutuuden pääpiirre tuleekin selville jo puhelimen kuvia katsoessa: taakse on lätkäisty hurjan kokoinen pääkamera, jossa on täyden tuuman halkaisijaltaan oleva kenno. Kenno on napattu itse asiassa suoraan Sonyn RX100 VII -kamerasta ja vain mukautettu mahtumaan kännykän runkoon. Valtavan kennon ansiosta kameran hämäräkuvauksen kerrotaan olevan aivan uudella tasolla aiempaan verrattuna.

Megapikselikisaan Sony ei totuttuun tapaan kuitenkaan lähde: pääkamera nappaa 12 megapikselin kuvia ja samoin tekevät kaksi muutakin takaa löytyvää kameraa: ultralaajakulmakamera sekä telekamera.Pienenä pettymyksenä Sony on päättänyt jättää telekamerastaan erikoisen periskooppilinssin pois, joka löytyy sekä Xperia 1 III että Xperia 5 III -malleista. Periskooppilinssin ansiosta telekameralla on kaksi polttoväliä. Videokuvaus onnistuu 4K -tarkkuudella 120fps kuvanopeudella - ensimmäisenä kännykkänä maailmassa.Lisävarustevalikoima palvelee, kuten ymmärrettävää on, juurikin ammattikuvaajia. Tarjolla on mm. 3,5 tuuman lisänäyttö.Tekniikan osalta - kuten mainittua - uutuus noudattelee Sony Xperia 1 III speksejä eli tarjolla on 12 gigatavua käyttömuistia, 512 gigatavua tallennustilaa, fyysinen kuulokeliitin, muistikorttipaikka ja 30W langallinen pikalataus. Speksivertailua voi tehdä täältä: Sony Xperia Pro-I vs Sony Xperia 1 III . Julkaisuhetkellä uutuus tulee myyntiin Android 11 -käyttöjärjestelmällä.Uutuus tulee myyntiin Suomessa joulukuussa ja hintaa on hulppeat 1799 euroa.