OnePlussalla on Suomessa lähes 20 prosentin markkinaosuus

"Iso kiitos OnePlussan huikeasta kasvusta kuuluu toki jälleenmyyjillemme, mutta myös uskolliselle ja vankalle yhteisöllemme, joka on kasvanut huomattavasti viiden vuoden aikana ja ottanut OnePlussan suurella sydämellä vastaan Suomessa. Meistä on tullut nyt koko kansan puhelinmerkki", kertoo OnePlus Euroopan strategiajohtaja Tuomas Lampén, joka on ollut mukana lähes alusta asti, kun OnePlus saapui Suomeen vuonna 2016.

OnePlus on toiminut Suomessa 5 vuoden ajan, kun vuonna 2016 OnePlustoi OnePlus 3 -sarjan markkinaan yhdessä operaattori Elisan kanssa. Näiden vuosien aikana OnePlus suosio on kasvanut tasaisesti Suomessa ja sen markkinaosuus Suomessa onkin suurempi kuin missään muussa Euroopan maassa.Myytyjen puhelinten kappalemäärässä mitattuna OnePlussan Q3 2021markkinaosuus on yli kaksinkertaistunut (+153,8 %) verrattuna vuoden takaiseen. Heinä-syyskuussa 2021 lähes 20 % kaikista myydyistä älypuhelimista Suomessa oli OnePlus-puhelimia.OnePlus on menestynyt Suomessa etenkin edullisilla Nord -sarjan laitteilla, kuten uudella Nord 2 -älypuhelimella, joka sai Puhelinvertailun arvostelussa viisi tähteä

Viiden vuoden kunniaksi OnePlussalla on parhaillaan käynnissä kampanja, jossa voittaja pääsee testaamaan OnePlussan seuraavaa lippulaivapuhelinta sekä pitämään sen itsellään. Lisätietoa kampanjasta saa täältä