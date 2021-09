Arvostelussa OnePlus Nord 2 5G - täydellinen 400 euron paketti

Olemme ehtineet tutustua puhelimeen nyt reilun kuukauden päivät ja onkin aika ottaa kantaa puhelimeen tarkemmin - etenkin, kun malli on saanut useita ohjelmistopäivityksiä heti julkaisunsa jälkeen, joilla on korjattu pieniä lastentauteja.

Nyt OnePlus yrittää toistaa samaa temppua uudestaan ja julkaisi elokuussa 2021 myyntiin tulleen OnePlus Nord 2 -mallin, joka on siis nimensä mukaisesti suora seuraaja edellisen vuoden hitille.

Nord 2 on rakenteeltaan lasin ja polykarbonaattimuovin sekoitus, joten huippukännyköiden metallista rakennetta ei ole tähän hintaluokkaan saatu tuotua mukaan. Siitä huolimatta puhelimen ensimmäinen käsituntuma tuntuu erittäin laadukkaalta - selkeästi hintaansa arvokkaammalta.

Näyttö on sekin suojattu Gorilla Glass 5 -lasilla eikä puhelimeen testijaksomme aikana kertynytkään lainkaan naarmuja, vaikka tehtaalta mukana tullut muovinen suojakalvo aivan ensimmäisenä lasin päältä poistettiinkin. Tokihan huolimattomalle puhelimen käyttäjälle panssarilasin hankkiminen on edelleen erittäin suositeltavaa.

Vasemmalta kyljeltä löytyvät ainoastaan Nord 2 äänenvoimakkuuden säätöön tarkoitetut painikkeet. Yläreuna on käytännössä tyhjä, sieltä pilkistää vain puhelimen toinen mikrofonin aukko.

AMOLED-näytön käyttö keskihintaisten kännyköidenkin kategoriassa ansaitsee kehut, sillä AMOLED on mielestäni muita tekniikoita selkeästi edellä: mustat alueet näytöllä ovat oikeasti mustia ja samalla puhelimen tummaa teemaa käyttämällä säästyy myös akkua.

OnePlus Nord 2 näyttö on 6,43” eli täysin keskiverron nykytason älypuhelimen näytön kokoinen. Tekniikkapuolella näyttö käyttää Fluid AMOLED -tekniikkaa ja tarjoaa 90Hz ruudunpäivitysnopeuden. Näytön tarkkuus on venytetty 1080p eli 2400 x 1080 pikseliä.

Takaa puhelin on vain nykyaikaisen kännykän näköinen. Takaa katsottaessa vasemmasta yläkulmasta löytyy OnePlus Nord 2:n kamerapatteristo, mutta muutoin puhelimen takaosassa ei ole mitään sen kummempaa ihmeteltävää.

Kameratestien osalta vaikuttaa pahasti siltä, että OnePlus todellakin on onnistunut tuomaan huipputason kännyköiden kameroiden laadun myös keskihintaisten kännyköiden luokkaan. Tosin vain pääkameran osalta, mutta sekin on jo todella kova saavutus. Ja kuten sanottu, laajakulmakamerakin on todella hyvä, mutta ei aivan huipputason kännyköiden kanssa samassa sarjassa painiva.

Videokuvauksen osalta laajakulmakameran videokuvaus on rajattu FullHD-tarkkuuteen 30fps kuvanopeudella, mutta pääkameralla voidaan kuvata myös 4K-videota 30 fps kuvanopeudella. Lisäksi pääkamerasta löytyy myös 60fps kuvaustila, jolloin tarkkuutena on tarjolla FullHD.

Yötilan osalta OnePlus Nord 2 pääkamerassa on tapahtunut silminnähtävää kehitystä ja kehnossakin valaistuksessa Nord 2 avulla saa otettua varsin kelvollisia kuvia.

Kamerasovellusta on muutettu hieman sitten aiempien OnePlussan mallien ja nyt käytössä on itse asiassa OnePlussan emoyhtiön Oppon kännyköissään käyttämä kamerasovellus. Sovellus ei sinänsä hirvittävästi eroa aiemmista OnePlussan omista sovelluksista, mutta tietyt valikot ovat eri paikoissa kuin joihin pitkän linjan OnePlussan käyttäjä on tottunut ne asettamaan.

Eli OnePlus Nord 2 isoin ero takakameroiden nimellisissä eroissa kalliimpiin huippumalleihin on telekameran (eli “zoomikameran”) puute. Toki, myöskään makrokameraa ei takaa löydy, mutta sen käyttökohteet lienevät monelle varsin rajalliset.

Kolmas takakamera on puolestaan varsin tarpeeton 2 megapikselin mustavalkokamera, jonka päätehtävä on auttaa pääkameraa ottamaan parempia kuvia.

Takaa löytyy kolmen kameran paketti: pääkamerana on 50 megapikselin tarkkuuteen pystyvä Sonyn IMX 766 -sensorilla ja f/1,88 aukolla varustettu kamera. Laajakulmakamera on puolestaan 8 megapikselin Sony IMX 355 -sensoriin pohjautuva kamera. Pääkamerasta löytyy myös optinen kuvanvakain (OIS), mutta puhelimen muista kameroista sitä ei löydy.

OnePlus Nord 2 markkinointipuheissa on hehkutettu puhelimen kameroiden olevan huippukännyköiden tasolla. Mikä sitten on totuus?

Näyttö on ehdottomasti OnePlus Nord 2 yksi parhaita puolia: terävä, hyvällä värintoistolla varustettu AMOLED-paneeli 90Hz ruudunpäivityksellä yhdistettynä tarpeeksi kirkkaaseen näyttöön on erinomainen paketti, etenkin tässä hintaluokassa.

Näyttö on miellyttävän kirkas ja luettavissa myös kirkkaalla, aurinkoisella säällä. Manuaalisesti näytön säätäminen täydelle kirkkaudelle ei kuitenkaan anna kaikkein suurinta tarjolla olevaa näytön kirkkautta käyttöön, vaan siihen vaaditaan automaattinen näytön kirkkauden asetus ja sopivat valaistusolosuhteet.

Alla lisäksi kuvia, joissa verrataan laajakulmakameran ja pääkameran ottamia kuvia samoista kohteista. Järjestys on aina: ultralaajakulma ensin, sen jälkeen pääkamera.

Etukameroiden osalta on tapahtunut heikennystä sitten alkuperäisen Nordin. Alkuperäisessä OnePlus Nordissa oli tarjolla harvinaisempi kahden etukameran yhdistelmä, jossa myös edestä löytyi sekä pääkamera että laajakulmakamera.

Jotkut inhosivat kahden näytössä olevan reiän yhdistelmää, mutta itse ihastuin edestäkin löytyvään laajakulmakameraan toden teolla. Laajakulmakameralla pystyi ottamaan erinomaisesti selfieitä, joihin piti saada mukaan isompi määrä ihmisiä tai ympäristöä.

Mutta OnePlus on tässä päättänyt karsia jostain, joten toinen etukamera on päätetty poistaa.

Jäljellä on itse asiassa alkuperäisen OnePlus Nordin edestä löytynyt pääkamera, eli 32 megapikselin tarkkuuteen pystyvä Sony IMX 615 -sensoriin pohjautuva kamera.

Vaikka toista etukameraa ei enää olekaan, on OnePlus Nord 2 etukamera silti varsin hyvä. Itse asiassa se on heittämällä parempi kuin OnePlussan huippumalleista löytyvät 16 megapikselin, vanhaan tekniikkaan pohjautuvat etukamerat. Joten Nord 2 ostaja voi koska tahansa kuittailla OnePlus 9 Pro omistajalle ainakin tämän eron osalta - onnistuneesti.

Etukameralla otetut kuvat ovat järjestään varsin laadukkaita ja sopivat mainiosti paljon Instagramiin kuvia julkaisevan käyttöön laatunsa puolesta. Videota etukameralla voi kuvata 30fps kuvanopeudella 1080p -tarkkuudella.

Suorituskyky

OnePlus Nord 2 on ensimmäinen OnePlussan puhelin, jossa yhtiö hylkää pitkäaikaisen kumppaninsa, siruvalmistaja Qualcommin. Qualcommin Snapdragonin sijaan OnePlus Nord 2 menoa vauhdittaa taiwanilaisen MediaTekin Dimension 1200 -järjestelmäpiiri.

Käyttömuistia Nord 2:sta löytyy (Suomessa myytävästä) mallista riippuen joko 8 tai 12 gigatavua. Muistin tyyppinä on LPDDR4X. Tallennustilaa on tarjolla joko 128 tai 256 gigatavua. Testissämme ollut yksilö oli malliston huippuversio eli 12 gigatavun käyttömuistilla ja 256 gigatavun tallennustilalla varustettu tapaus.

Suorituskyvyn osalta käyttöön valittu MediaTekin järjestelmäpiiri osoittautuu erinomaiseksi valinnaksi. Erilaisten testien perusteella se asettuu suurinpiirtein samalle tasolle kuin Qualcommin Snapdragon 870 -sarja, joka vastaa siis parin vuoden takaisten huippupuhelinten suorituskykyä.

Käytännössä vääntöä on testistä riippuen lähes tuplasti enemmän kuin vuoden takaisessa, alkuperäisessä OnePlus Nordissa - joka sekin oli keskihintaiseksi puhelimeksi julkaisuhetkellään varsin sutjakasti toimiva tapaus.

Voidaankin tiivistää OnePlus Nord 2 suorituskyky siten, että se vastaa vuoden takaisten huippupuhelinten suorituskykyä lähes kaikilta osin. Hintaluokassaan se on suorituskykynsä osalta erinomainen.

Akkukesto ja latausnopeus

OnePlus Nord 2 akku on kasvanut sitten edeltäjänsä ja nyt tarjolla on jo varsin mukavan kokoinen 4500mAh akku.

Akkukeston osalta puhelimeen valittu MediaTekin Dimension 1200 -piiri yllätti positiivisesti ja puhelimen akkukesto olikin varsin hyvä.

Raskaassa käytössä akku kesti testikäyttömme aikana käytännössä aina aamusta iltaan saakka ilman välilatauksia. Pelejä pelattaessa akkua luonnollisesti kului enemmän, mutta edes pitkien pelisessioiden aikana akkukesto ei päässyt yllättämään negatiivisessa mielessä.

Hyvää keskitasoa oleva akkukesto on jo sinällään mainio asia, mutta OnePlus on päättänyt tuoda Nord 2 mukaan myös uusimmista huippumalleistaan tutun 65 watin pikalatauksen.

Mukana tulevalla OnePlus Warp Charge 65 -laturilla puhelin latautui kuin latautuikin valmistajan lupaamassa 30 minuutissa täysin tyhjästä aivan täyteen. Käytännössä jo se, että puhelimen heittää laturiin kahvikupin juonnin ajaksi riittää lataamaan puhelimeen hurjan määrän lisää virtaa.

Vartissa virtaa latautuu reilut 60% - akun varaustason lähestyessä täyttä hidastuu lataaminen merkittävästi, kuten pikalatureilla aina, johtuen akun kulumisen varjelusta.

Mukava akkukesto yhdistettynä huippunopeaan lataukseen on erittäin miellyttävä yhdistelmä. Ainoastaan langattoman latauksen puute erottaa OnePlus Nord 2 todellisista huippupuhelimista tällä saralla.

OnePlussan Android - muutoksia, mutte onneksi isoja

OnePlus Nord 2 on ensimmäinen OnePlussan puhelin, jossa yhtiön oma Android eli OxygenOS on yhdistynyt OnePlussan emoyhtiön Oppon ColorOS:n kanssa.

Muutos on monilta osin hyvin pieni, mutta jos OnePlussan luureja on käyttänyt aiemmin, ovat tietyt muutoksen helposti havaittavissa. Suurimmat erot näkyvät puhelimen asetuksissa, joissa vanha toimintalogiikka on mennyt joiltain osin uusiksi ja korvattu ColorOS:n valikkorakenteilla. Lisäksi selventävät tiedot ja visualisoinnit monien asetusten kohdalla ovat poistuneet kokonaan.

Mutta pääosin OnePlussan käyttöliittymän tunnistaa edelleen omakseen, vaikka OnePlussan aiemmasta mallista Nord 2 käyttäjäksi siirtyisikin. Eli tarjolla on edelleen varsin uskollisesti “puhtaan Androidin” oloinen käyttöliittymä ilman isompia mullistuksia.

Lisäksi OnePlus lupaa Nord 2:lle jälleen kerran varsin pitkän päivityslupauksen: puhelimelle tullaan julkaisemaan sekä Android 12 että Android 13 -päivitykset. Lisäksi tietoturvapäivityksiä on tarjolla vuoden 2024 elokuuhun asti.

Yhteenveto

OnePlussan alkuaikojen slogan lippulaivapuhelinten tappajana muuttui vuosien saatossa hieman vitsiksi, kun yhtiön puhelinten hinnat kipusivat vuosi vuodelta ylöspäin. Vuonna 2020 julkaistu alkuperäinen Nord palautti uskoa tuohon sloganiin - ja OnePlus Nord 2 lunastaa ne jo erittäin hyvin.

OnePlus Nord 2 on erinomainen vaihtoehto huippukännyköille. Se tarjoaa hyvän suorituskyvyn, erittäin nopean latauksen, erinomaisen pääkameran ja todella hyvän näytön - ja tuon kaiken 400 eurolla.

Tokihan pitää myös huomata se, että jotain on pitänyt karsia, jotta 400 euron hintalappu on puhelimelle saatu puristettua. Jos Nord 2 haluaa verrata huippukännyköihin, huippukännykät voittavat pelin muutamalla tärkeällä erolla: telekamera, langaton lataus ja parempi ultralaajakulmakamera ovat mielestäni ne tärkeimmät erot. Lisäksi muovinen runkorakenne on tietysti aina hieman pettymys, samoin vedenpitävyyden IP-luokituksen puute - mutta hintalappua katsottaessa nekin valinnat ymmärtää.

Mutta yhteenvetona: OnePlus Nord 2 on loistava kompromissi. Ja todennäköisesti parasta, mitä 400 eurolla tällä hetkellä kaupasta saa.

Plussat

Erinomainen näyttö

Todella nopea pikalataus

Hintaluokassaan loistava pääkamera

Hintaluokassaan erinomainen suorituskyky

Miinukset

Telekamerae ei ole

Langaton lataus puuttuu

Korkeintaan keskiverto ultralaajakulmakamera

Vaihtoehdot

Vaikka 400 euron hintaluokka onkin täynnä puhelinmalleja lähes kaikilta valmistajilta, on OnePlus Nord 2 tässä hintaluokassa mielestäni lähes suvereenisti paras vaihtoehto tällä hetkellä.

Ainoastaan kourallinen kilpailijoita tulee hätyyttelemään OnePlus Nord 2 asemaa omassa hintaluokassaan mitenkään uhkaavasti. Lähimmäksi mielestäni pääsee arvostelussamme mainiosti pärjännyt Samsung Galaxy A52. Galaxy A52 häviää kuitenkin Nord 2:lle sekä suorituskyvyssä että pikalatauksen nopeudessa, mutta vastaavasti A52 tarjoaa samalla IP67 -vesitiiviyden ja paremman laajakulmakameran. Voit verrata Nord 2 ja Galaxy A52 eroja täällä.

Toinen vaihtoehto Nord 2:lle on noin satasen halvempi, arvostelussammekin käväissyt OnePlus Nord CE 5G. Nord 2 kuitenkin ajaa pikkusiskonsa ohi selkeästi paremmalla suorituskyvyllä, laadukkaammalla pääkameralla ja nopeammalla pikalatauksella. Nord CE:n ansioksi voidaan puolestaan antaa 3,5mm kuulokeliitäntä - ja tietysti edullisempi hinta. Voit verrata OnePlus Nord 2 ja OnePlus Nord CE eroja täällä.

Myynnistä löytyy myös alkuperäistä OnePlus Nordia, joka maksaa noin satasen vähemmän kuin Nord 2. Tämän vertailun Nord 2 toki hoitaa kotiin kunnialla: se on nopeampi latautumaan, sen suoritin on selkeästi nopeampi ja sen pääkamera on laadukkaampi. Alkuperäinen Nord kuitenkin pärjää sekin: siitä löytyy kaksi etukameraa ja takaa löytyy myös 2 megapikselin makrokamera. Speksien vertailua Nordin ja Nord 2 välillä voit tehdä täällä.