OnePlus antoi esimakua tulevasta OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition -laitteesta - hinta 529 euroa

on vahvistanut-erikoisversion saapumisen. Kyseinen laite julkaistaan virallisesti ensi viikolla, mutta nyt siitä on kerrottu jo ensimmäiset tiedot.PAC-MAN Edition perustuu alkuperäiseen Nord 2 -puhelimeen, joka sai hyvät arvosanat Puhelinvertailun testissä Ulkoapäin erikoisversio eroaa alkuperäisestä värin, materiaalin ja viimeistelyn osalta. Puhelimessa on takakansi, jossa on kaksikerroksinen muotoilu. Sisimpään kerrokseen on levitetty fosforoivaa mustetta, joka mahdollistaa laitteen hohtamisen pimeässä, esitellen pelin klassista sokkeloa.Myös käyttöliittymää on muokattu teemaan sopivaksi. OnePlussan mukaan käyttöliittymään on lisätty PAC-MAN-viittauksia, pelejä, haasteita sekä muuta PAC-MAN-sisältöä.Lisäksi myös hinta paljastettiin.OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition tulee myyntiin yhtenä versiona, jossa on 12 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa hintaan 529 euroa. Normaaliversio (12/256 Gt) maksaa 499 euroa

Puhelimesta kerrottiin OnePlussan keskustelupalstalla . Kyseisen puhelimen voi myös voittaa PAC-MAN-pelissä.