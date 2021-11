Pixel 6 ja Pixel 6 Pro saapuivat Verkkokauppa.comin valikoimiin

ei tuo puhelimiaan Suomessa virallisesti myyntiin, mutta jälleenmyyjistä esimerkiksi Verkkokauppa.com tuo. Näin on nyt myös käynyt uusien Pixel 6- ja Pixel 6 Pro -puhelimien kohdalla.Google kertoi Euroopassa puhelimien maksavan 649 euroa ja 899 euroa. Verkkokauppa.comilla hinnat ovat kuitenkin selvästi korkeammat, sillä Pixel 6:n hinnaksi on laitettu 899 euroa ja Pro-versiolle puolestaan 1199 euroa.Pixel 6:n toimitukset aloitetaan viikolla 46 eli maanantaina 15. - sunnuntaina 21. marraskuuta ja 6 Pron toimitukset myöhemmin marraskuussa tai joulukuun alussa.Kummassakin mallissa käytetään Googlen Tensor -järjestelmäpiiriä. Pixel 6:ssa on 6,4 tuuman ja 90 hertsin Full HD -näyttö, kun Pro-mallissa on 6,7 tuuman ja 120 hertsin QHD-näyttö. Kamerapuolella molemmista kännyköistä löytyy 50 megapikselin pääkamera ja 12 megapikselin ultralaajakulmakamera. Pro-mallista löytyy näiden lisäksi myös 48 megapikselin telekamera.

