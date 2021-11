HONOR 50 nyt saatavilla Suomessa

teki paluun Suomen puhelinmarkkinoille hiljattain julkaisemalla HONOR 50 -puhelimen . Uutuus on ennakkotilauskampanjan jälkeen nyt saatavilla Suomessa.Hintaa puhelimella on 6+128 gigatavun version osalta 499 euroa ja 8+256 gigatavun osalta 599 euroa Puhelimen kohdalla on panostettu etenkin näyttöön, väreihin ja muotoiluun, joilla puhelimen kerrotaan erottuvan kilpailijoista. Teknisten ominaisuuksien osalta puhelin ei erotu kilpailijoista, sillä edullisemmalla hinnalla saa samaa tai jopa parempaa rautaa.

"Odotettu uutuuspuhelimemme saapui Suomen markkinoille vasta kaksi viikkoa sitten ja nousi saman tien suosituimpien älypuhelinten joukkoon. Erityisesti HONOR 50 -mallin erikoisvärit ovat herättäneet suurta kiinnostusta", kertoo Suvi Surenkin, HONOR Suomen markkinointijohtaja.

Kokonaisuutena puhelin on kuitenkin onnistunut vakuuttamaan kuluttajat, sillä HONORin mukaan laite on noussut Suomessa heti suosituimpien joukkoon.





Puhelimen värivaihtoehdot ovat Frost Crystal, Emerald Green ja Midnight Black. Näistä Frost Crystal on noussut suomalaisten suosikiksi.



HONOR Finlandin myyntijohtaja Jaakko Koski-Lammi kertoo, että jopa 66 prosenttia myydyistä HONOR 50 -malleista ovat olleet väreiltään muita kuin mustia.



Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.