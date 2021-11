Samsung aloitti One UI 4 -päivityksen jakelun Galaxy S21 -sarjan puhelimille

on tiedottanut, että uusi Android 12 -käyttöjärjestelmäversioon perustuva-käyttöliittymä saapuu nyt ensimmäisille puhelimille.Ensimmäisenä version saavat Galaxy S21, Galaxy S21+ ja Galaxy S21 Ultra.Uusi versio hyödyntää Android 12:n Material You -tyyliä ja tukee myös erilaisia väriteemoja, jotka mukauttavat käyttöliittymän värit taustakuvan mukaisesti. Värit näkyvät esimerkiksi kotinäytössä ja ilmoituskeskuksessa.One UI 4 uudistaa myös widgetit eli kotinäytön pienoissovellukset. Samsungin omat ovat laajasti kustomoitavissa ja niissä käytetään pyöristettyjä reunoja. Reunat pyöristyvät myös kolmannen osapuolen widgeteissä.Android 12 -käyttöjärjestelmässä on keskitytty yksityisyyden parantamiseen, sillä uusi versio näyttää näytön yläreunassa, mikäli sovellus käyttää parhaillaan kameraa tai mikrofonia.Samsung käyttää tätä myös One UI 4 -versiossa. Lisäksi Samsung lisää mahdollisuuden tarkastella mikrofonin ja kameran käyttöä seitsemän päivän ajalta.

S20 FE

Note20

Note20 Ultra

S10

S10e

S10+

S10 5G

Note10

Note 10+

Fold

Z Fold3

Z Flip3

Z Fold2

Z Flip

Z Flip 5G

A82 5G

A72

A52

A52 5G

A52s 5G

A42 5G

Samsung on jo aiemmin esitellyt uutta versiota YouTube-kanavallaan. Kaikki videot näet täältä Ensimmäisenä päivitys saapuu Galaxy S21 -sarjan laitteille, mutta päivitys saapuu pian myös seuraaville puhelimille:Todennäköisesti päivitys saapuu myös laajemmin muille malleille, mutta näiden aikataulua ei vielä kerrottu. Kaikki Android 12 + One UI 4 -päivityksen saavat Samsung-puhelimet näet esimerkiksi Android Update Trackerin sivuilta