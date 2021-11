Leivänpaahtimista tunnetulta firmalta Android-luuri - joka vaikuttaa mielenkiintoiselta

Jos suomalaiset ovat hurahtaneetkahvinkeitinten osalta, on japanilaisilla samanlainen suhtautuminen leivänpaahtimiin.n valmistamat leivänpaahtimetovat saarivaltiossa kulttimainetta niittäviä. Yhtiön voileipägrillejä pitää usein jonottaa kuukausien ajan, jos sellaisen itselleen haluaa.Mutta nyt Balmuda on tehnyt hieman erikoisen siirron ja päättänyt julkaista myös oman kännykän. Yksinkertaisesti-nimellä kulkeva Android-puhelin kuitenkin poikkeaa monin tavoin tyypillisestä Android-kännykästä.Aivan ensinnäkin, puhelin on pieni. Siis nykypäivän mittasuhteilla lähes hämmästyttävän pieni. Näyttö on ainoastaan 4,9 tuumainen ja kun näytön kehyksetkin ovat kapeat, on puhelin todella pikkuinen valtaosaan muita puhelimia verratessa. Puhelimen ulkomitat ovatkin ainoastaan 12,3 x 6,9 x 1,37 cm, painoa taas löytyy 138 grammaa. Puhelin on siis merkittävästi perusluureja paksumpi, mutta takaa puhelimen muotoilu on hieman saippuakoteloa muistuttava.

Sisältä löytyy Qualcommin Snapdragon 765 -järjestelmäpiiri, 6 gigatavua keskusmuistia sekä 128 gigatavua tallennustilaa. Takaa löytyy 48 megapikselin kamera ja etupuolella on 8 megapikselin kamera. Akku on suhteellisen vaatimaton, vain 2500 mAh.Käyttöjärjestelmänä on Android 11, jonka päälle Balmuda on kehittänyt itse omat, yhtiön mielestä tärkeimmät sovellukset: kalenteri, kamerasovellus ja mm. muistiinpanosovellus ovat kaikki Balmudan itsensä kehittämiä.Hintaa erikoisuudella onkin sitten varsin reippaasti: Japaniin myyntiin tuleva versio maksaa noin 800 euroa. Lisää puhelimesta löytyy yhtiön virallisilta sivuilta , mutta vain japaniksi.