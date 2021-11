Helvetti jäätyi: Apple antaa korjata iPhonet jatkossa myös omin päin

on ollut vuosien ajan laitteiden korjattavuutta arvostelevan-sivuston ja monien korjauspajojen silmätikkuna. Yhtiön tuotteita on ollut lähes mahdoton korjata kotikonstein ja yhtiö on käytännössä pakottanut tekemään korjaukset yhtiön omissa liikkeissä.Nyt tähän on tulossa iso muutos, kun Apple kertoi muuttavansa suuntaa täysin . Uusieli itsekorjausohjelma mahdollistaa alkuperäisten Applen varaosien ostamisen, huolto-ohjekirjojen tilaukset ja korjauksiin vaadittavien työkalujen hankinnan kenelle tahansa asiasta kiinnostuneelle.Palvelu keskittyy aluksi iPhone 12 ja iPhone 13 -malleihin ja niiden yleisimpiin korjauskohteisiin. Käytännössä korjaussarjat tarjotaan kyseisten mallistojen akun vaihtoon, näyttökorjauksiin sekä kameramoduulien korjauksiin.Hintaa varaosille ja työkaluille ei ole toistaiseksi kerrottu, mutta lähettämällä vioittuneet osat korjauksen jälkeen takaisin Applelle kierrätystä varten, on mahdollista saada osa varaosien hinnasta palautuksena Applelta. iPhonejen jälkeen korjausohjelman on tarkoitus laajentua M1 -järjestelmäpiiriä käyttäviin Mac-tietokoneisiin.

Korjausohjelma avautuu vuoden 2022 alkupuolella ja kattaa aluksi vain Yhdysvallat. Euroopan Unionin tahtotilana on ollut laitteiden käyttöiän pidentäminen ja Saksa on jo ottanut askeleita tähän suuntaan lainsäädännön kautta Myös Yhdysvalloissa kuluttajien oikeus korjata itse omat laitteensa on noussut isoksi teemaksi kierrätyksen ja kestävien arvojen noustessa pinnalle. Tästä näkökulmasta Applen päätös on fiksu: parempi toimia ajoissa kuin joutua lainsäätäjien pakottamana liikkeelle.