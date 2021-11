Applen patenttihakemus esittelee kulmikkaan Apple Watchin

Applen älykellon pyöristetty neliskulmainen muotoilu on muodostunut tavaramerkiksi, josta laitteet tunnistaa jo kaukaa. Näin ei kuitenkaan ole välttämättä ikuisesti, onhan iPhonen muotoilukin muuttunut olennaisesti vuosien mittaan.Nyt huhuille uudenlaisesta designista antaa siivet paljastunut patenttihakemus, jossa cupertinolaisjätti on kuvannut huomattavasti laatikkomaisemman muotoilun.Tämä hakemus on tehty jo yli vuosi sitten, mutta on vuotanut nyt Apple Insiderin kautta julki.Tämä ei tietysti tarkoita, että seuraava Applen älykello muistuttaa muotoilultaan näitä piirroksia. Yhtiö on kuitenkin ainakin leikitellyt erilaisella muotoilulla.Patenttihakemuksessa ulkoasua kuvaillaankin sanoin hyvin suurpiirteisesti ja käytännössä mahdollistetaan millainen tahansa "sopiva" muotoilu, olipa kyseessä tasainen tai kurvikas pinta ja terävät tai pyöreät kulmat.

Voisi kuvitella, että älykellon muotoilussa suosittaisiin ennemminkin pyöreämpää, perinteistä rannekellomuotoilua, joita muut valmistajat ovat pääosin myös suosineet. Piirrustusten tavoin superkulmikas kello nimittäin jäisi kiinni jokaiseen hihaan.Niinpä voikin hyvin olla, että patenttipiirrustukset eivät millään tavoin mukaile tulevien tuotteiden ulkoasua, mutta Apple jättää huhuille ainakin auki myös kulmikkaan designin.Ei olisi myöskään ensimmäinen kerta, kun Apple tekee erikoisia muotoiluvalintoja