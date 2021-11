Qualcomm uudistaa Snapdragon-piirien nimeämistä

Snapdragon-järjestelmäpiirejä käytetään etenkin Android-puhelimissa. Uusi piiri esitellään 30. marraskuussa Snapdragon Tech Summit -tapahtumassa. Tätä ennen Qualcomm on kertonut tietoja uudesta nimeämisestä Jatkossa Snapdragon-brändi tulee esiintymään enemmän itsenäisenä tuotebrändinä, jolla on tarvittaessa yhteyksiä Qualcomm-brändiin. Tuotebrändiä tullaan esittelemään väreissä Midnight, Gunmetal, Nickel, Snapdragon Red ja Gold.Myös itse piirit saavat uudenlaisen nimen. Jatkossa nimi tulee olemaan muotoa yksi sarjanumero ja yksi sukupolvinumero. Tulevan huippupiirin nimi tulee ilmeisesti olemaan Snapdragon 8 Gen 1. Aiemman huippupiirin nimi oli Snapdragon 888.Lisäksi nimistä jätetään pois 5G, sillä jatkossa 5G on itsestäänselvyys Snapdragon-piireissä.