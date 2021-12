Tehokas Snapdragon 8 Gen 1 -piiri julkaistiin

on julkistanut uuden huippupiirin seuraavan sukupolven Android-laitteisiin. Aiemman ilmoituksen mukaisesti piiri käyttää uudenlaista nimeä, joka on. Edellisen tehopiirin nimi on Snapdragon 888 , joka nähtiin useissa laitteissa vuoden 2021 aikana.Luonnollisesti uusi piiri nostaa jälleen suorituskykyä. Qualcommin mukaan sitä on kertynyt 20 prosenttia enemmän edeltään verratessa.Tehoa tuottaa Armv9-tekniikkaan pohjautuvat ytimet. Piirissä on yksi erittäin tehokas ydin eli Cortex-X2, jonka kellotaajuus yltää 3.0 GHz:iin. Kolme Cortex-A710-ydintä rullaavat 2.5GHz:n kellotaajuudella ja lisäksi löytyy neljä energiatehokasta Cortex-A510-ydintä 1.8GHz:n kellotaajuudella.

Vastaavanlainen setti löytyy myös tuoreesta MediaTekin Dimensity 9000 -piiristä Snapdragon 8 Gen 1 perustuu 4 nanometrin prosessiin, kun 888 perustuu 5 nanometrin prosessiin. Tämän myötä uuden piirin pitäisi olla energiatehokkaampi vanhaan verratessa.Myös grafiikoiden osalta suorituskykyä on nostettu. Qualcomm lupaa jopa 30 prosentin kasvua. Snapdragon 888:n suurin ongelma on ylikuumeneminen , joten monet laitteet lämpenevät paljon käytössä ja tämä on myös vaikuttanut akunkestoon. Mielenkiintoista onkin nähdä, saadaanko lämmöt tällä kertaa pidettyä kurissa.Suorituskyvyn lisäksi uusi piiri parantaa kuvausominaisuuksia. Snapdragon 8 Gen 1 mahdollistaa 108 megapikselin kuvien ottamisen ilman suljinviivettä ja myös hämäräkuvaus on aiempaa parempaa.Parannusta ovat saaneet myös AI-suorituskyky ja langattomat yhteydet. Lisäksi piiri tukee Snapdragon Sound -ääniominaisuuksia , kuten aptX Lossless -tekniikkaa Qualcomm kertoo, että Snapdragon 8 Gen 1 -piiriä tulevat käyttämään ainakin Black Shark, Honor, iQOO, Motorola, Nubia, OnePlus, OPPO, Realme, Redmi, SHARP, Sony Corporation, vivo, Xiaomi ja ZTE. Ensimmäisen piiri tullaan näkemään Xiaomin 12 -sarjan puhelimissa, joka julkaistaan joulukuun aikana.