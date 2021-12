Nämä ovat Applen App Storen vuoden parhaat sovellukset ja pelit

Vuoden parhaat sovellukset

iPhone: Toca Life World

iPad: LumaFusion

Mac: Craft

Apple TV: DAZN

Apple Watch: Carrot Weather

Vuoden parhaat pelit

iPhone: League of Legends: Wild Rift

iPad: MARVEL Future Revolution

Mac: Myst

Apple TV: Space Marshals 3

Apple Arcade: Fantasian

Vuoden trendikkäimmät

Among Us!

Bumble

Canva

EatOkra

Peanut

Google paljasti juuri hiljattain Google Play -kaupan vuoden 2021 parhaat pelit ja sovellukset . Nyt on puolestaanvuoro tehdä sama App Storen osalta.Voittajia on valittu eri Applen laitteille. Yhteensä voittajia on 15 kappaletta.Apple App Store -tiimin valinnat sovelluksista ja peleistä, jotka yhdistävät ihmisiä eniten.