Poco M4 Pro 5G saapui myyntiin Suomessa - rajoitetun ajan hinta alle 200 euroa

Noin kuukausi sitten julkaistu-puhelinmalli on nyt saatavilla Suomessa. Tämä puhelin on saatavana vain Elisalta.Alkuun puhelinta myydään Early Bird -tarjouksena, joka on voimassa 3. - 23.12.2021 eli tämä voi olla hyvä vaihtoehto joululahjaksi.Puhelinta myydään tarjouksessa 188 euron hinnalla , kun normaalihinnaksi kerrotaan 248 euroa. Toimitukset alkavat viikolla 49.Puhelin on saatavilla mustana, sinisenä ja keltaisena.Tämä edullinen puhelin tarjoaa muun muassa 6,6-tuumaisen Full HD+ -näytön 90 hertsin virkistystaajuudella, stereokaiuttimet, 50 megapikselin pääkameran, 4 gigatavua RAM-muistia, 64 gigatavua sisäistä tallennustilaa sekä MediaTekin Dimensity 810 -piirin 5G-yhteykseksillä.

Lisätietoa saa täältä Puhelimen myyntiintulosta kertoi ensimmäisenä Mobiili.fi