Edullinen Poco M4 Pro 5G julkaistiin - Iso Full HD -näyttö ja 50 megapikselin pääkamera

Xiaomin alaisuuteen kuuluvaon julkaissut uuden Poco M4 Pro 5G -älypuhelimen globaaleille markkinoille, joka on jatkoa aiemmin julkaistulle Poco M3 Pro 5G:lle Kyseessä on edullinen puhelin, sillä se maksaa vain hieman yli 200 euroa. Valituilla markkinoilla puhelimen myynti alkaa jo pian, mutta Suomen osalta ei vielä ole tietoa saatavuudesta.Laitteen eteen on laitettu 6,6-tuumainen Full HD+ -näyttö, joka toimii 90 hertsin virkistystaajuudella. Edessä on myös 16 megapikselin etukamera.Taakse on puolestaan laitettu 50 megapikselin pääkamera (f/1.8) sekä 119 asteen näkökentällä varustettu 8 megapikselin ultralaajakulmakamera. Videon osalta voi kuvata enintään Full HD 60 fps -videota.Äänen osalta laitteessa on sekä 3.5 mm:n kuulokeliitäntä että stereokaiuttimet.Suorituskyvystä vastaa MediaTekin Dimensity 810, joka tukee myös 5G-yhteyksiä. LPDDR4X-muistia on 4 tai 6 gigatavua ja UFS 2.2-tallennustilaa 64 tai 128 gigatavua. Lisää tallennustilaa saa muistikortilla. Virtaa antaa 5000 mAh akku ja se tukee 33 watin latausta.

Muita ominaisuuksia ovat kyljen sormenjälkilukija, Bluetooth 5.1, NFC-yhteys ja Android 11 -käyttöjärjestelmäversioon perustuva MIUI 12.5 for POCO -käyttöliittymä.Kännykän mitat ovat 163.56 x 75.78 x 8.75 mm ja painoa on 195 grammaa.