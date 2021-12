HMD: Haluamme Nokian kännykät etenkin firmojen käyttöön, huippumalleihin ei ole resursseja

on valmistanut nyt jo viiden vuoden ajan-brändättyjä älypuhelimia. Suomalaislähtöinen HMD Global on koettanut hakea itselleen kilpaillulla Android-markkinalla omaa lokeroaan, siinä kuitenkaan täysin onnistumatta.HMD Globalin Ranskan yksikön johtajaon antanut laajan haastattelun ranskalaiselle verkkomedialleille, jossa hän kertoo oman näkemyksensä Nokian älypuhelinten nykytilasta ja tulevaisuudesta.Giraultin mukaan yhtiöllä ei ole valitettavasti resursseja nykyisellään taistella tuhannen euron hintaluokassa kisaavien mobiilijättien kanssa. Yhtiön tämän hetken kallein malli onkin noin 400 euroa maksava Nokia XR20 . Girault toteaa Nokian kännyköiden olevan vahvimmillaan noin 100 ja 200 euron hintahaarukassa, johon HMD Global panostaa merkittävästi.

HMD Globalin strategiaan kuuluu jatkossa etenkin yritysasiakkaisiin keskittyminen. Tässä Giraultin mukaan auttaa HMD Globalin tiivis yhteistyökanssa sekä-suositus, joka Nokian laitteilla on. Kyseinen suositus on tärkeä etenkin suurille yritysasiakkaille, sillä AER-ohjelmaan kuuluvat laitemallit ovat Googlen bisneskäyttöön suosittelemia Android-laitteita.Girault myöntää kuitenkin, että myös yritysmyynnissä HMD Globalilla on parannettavaa: yhtiöllä ei ole lainkaan omaa suuriin yritysasiakkaisiin keskittyvää myyntiosastoa. Mutta tämän suhteen HMD Global aikoo parantaa toimintaansa vuonna 2022 ja Giraultin mukaan yritysasiakkaat ovatkin HMD Globalin "iso fokus" tulevalle vuodelle.