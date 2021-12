Tuleva Galaxy S21 FE 5G näyttäytyi jo Samsungin verkkokaupassa

Samsungin tulevaa-puhelinmallia on odotettu pitkään. Julkaisun piti tapahtua jo aiemmin syksyllä, mutta piiripulan myötä lykkääntynyt julkaisu tapahtuu ilmeisesti 11. tammikuuta.Jo useita kuukausia sitten puhelimesta paljastui ensimmäisiä kuvia ja sittemmin erilaisia vuotoja on tapahtunut useita. Esimerkiksi hiljattain Winfutude.de -sivusto paljasti käytännössä kaikki tekniset tiedot sekä kuvat puhelimesta.Myös Samsung itse teki vahingossa paljastuksen, sillä oliivinvihreä versio puhelimesta listattiin hetkeksi Samsung Irlannin -kotisivuille, mutta sivu on nyt poistettu. Sivu huomattiin esimerkiksi GSMArenan toimesta.Nettisivua voi toki edelleen tarkastella, sillä tiedot siitä ovat jääneet muun muassa Googlen välimuistiin ja archive.org-sivustolle

Oliivinvihreä Galaxy S21 FE 5G. Kuva: GSMArena.

Samsungin toimesta paljastui hintatiedot. 128 gigatavun versio maksaa 769 euroa ja 256 gigatavun versio 839 euroa. Myös Galaxy S20 FE 5G tuli myyntiin vastaavilla hinnoilla.Samsungin sivuilla oli myös nähtävillä kuvia tulevasta laitteesta.Vuodettujen tietojen mukaan Galaxy S21 FE 5G on saamassa muun muassa Snapdragon 888 -piirin, 6,4-tuumaisen AMOLED-näytön 120 hertsin virkistystaajuudella ja 4500 mAh akun. Taakse on laitettu 12 megapikselin pääkamera optisella kuvanvakaimella, 12 megapikselin ultralaajakulma ja 8 megapikselin telekamera optisella kuvanvakaimella.Rakenteeltaan laite omaa IP68-luokituksen ja puhelimen painoksi kerrotaan 170 grammaa.