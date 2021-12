Motorola aloittaa Android 12 -päivitykset helmikuussa näille puhelimille

ei yleisesti ole paljastanut puhelimia, joille valmistaja aikoo tuoda Android-päivityksiä tai aikataulua niiden saapumisesta, mutta Android 12 -version kohdalla on osittain tehty poikkeus.Motorola julkaisi listan puhelimista, jotka uusimman Android-version tulevat saamaan. Motorola lupaa lähinnä yhtä isoa päivitystä uusille laitteille, joten listalta löytyy lähinnä vuoden 2021 aikana julkaistuja puhelimia.Motorola lupaa, että ensimmäisille laitteille päivitys tulee helmikuussa. Tarkempia aikatauluja ei siis kerrottu. Osa valmistajista on jo tuonut päivitystä ensimmäisille laitteille, joten näihin nähden Motorola on muita jäljessä.Motorolalle toki voi plussaa antaa käyttöjärjestelmästä, sillä se on lähes puhdas versio. Motorolan puhelimet saavat siis kaikki Android 12:n tuomat uudistukset käyttöönsä, kuten Material You -tyylin.

Nämä Motorola-puhelimet saavat Android 12-päivityksen

razr 5G

razr 2020

motorola edge 20 pro

motorola edge 20

motorola edge 20 lite

motorola edge 20 fusion

motorola edge (2021)

motorola edge 5G UW

motorola edge plus

motorola one 5G ace

motorola one 5G UW ace

moto g200 5G

moto g71 5G

moto g51 5G

moto g41

moto g31

moto g100

moto g60s

moto g60

moto g50 / moto g50 5G

moto g40 fusion

moto g30

moto g power (2022)

moto g pure

moto g stylus 5G

Käyttöjärjestelmässä on myös muutamia Motorolan omia lisäyksiä My UX -käyttöliittymän muodossa eli esimerkiksi erilaiset eleet ja tyylit löytyvät myös Android 12 -versiossa. Motorola lupaa myös uusia kameraominaisuuksia ja osa pääsee hyödyntämään parannettua Ready For -alustaa.