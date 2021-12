Xiaomi julkaisi ensimmäisen uudensukupolven Snapdragon-puhelimen: tässä on Xiaomi 12

Xiaomi on esitellyt tänään yhtiön ensimmäisen uuden sukupolven älypuhelimen, joka käyttää uusinta Snapdragon-sukupolven piiriä. Yhtiö on pudottanut huippulaitteestaan nyt Mi-lisänimen pois, kenties jättäen sen ainoastaan edullisemmille malleille.Xiaomi 12 on yhtiön lippulaivalaite, joka tarjoaa huipputason tekniikkaa kahdessa eri paketissa. Perusmalli Xiaomi 12 on pienempikokoinen ja hieman heikommin varusteltu ja Xiaomi 12 Pro puolestaan pyrkii kisaamaan aivan parhaita Android-laitteita vastaan.Xiaomi 12 sisältää mm. 6,28 tuuman ja 120 hertsin AMOLED-näytön, jonka resoluutio on Full HD+. Näytön yläosassa on 32 megakselin kolokamera. Laitteen tekniikkaan kuuluu jo aiemmin mainittu uuden sukupolven Snapdragon 8 Gen 1 -järjestelmäpiiri, joka löytyy ensi vuonna suuresta osasta Android-lippulaivoja.Kyseessä onkin yksi ensimmäisistä markkinoille saapuvista puhelimista, joista kyseinen piiri löytyy.Kameraosastolla Xiaomi 12 tarjoaa kolmoiskamerajärjestelmän, jossa on 50 megapikselin IMX766-sensorilla varustettu peruskamera, 13 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä 5 megapikselin zoom-kamera.

Lisäksi paketista löytyy 4500 milliampeeritunnin akku sekä langaton ja langallinen pikalataus.Xiaomi 12 Pro pistää tästä paremmaksi lähes kaikilla mittareilla. Näyttö on suurempi 6,73-tuumainen ja tarjoaa QHD+-resoluution sekä 480 hertsin kosketusvasteen.Kameroiden osalta Pro-malli tarjoaa peräti kolme 50 megapikselin sensoria. Akku on vain hiukan isompi (4600 mAh), mutta latausnopeus langallisesti merkittävästi vauhdikkaampi (120W).Suorittimena toimii samainen Snapdragon 8 Gen 1.Tässä vaiheessa Xiaomi ei ole paljastanut länsimaiden saatavuudesta tai hinnasta, joten joudumme tyytymään Kiinan julkaisutietoihin. Hinnat alkavat Xiaomi 12 kohdalla 3699 yuanista eli noin 514 eurosta ja Xiaomi 12 Pro:n kohdalla 4699 yuanista eli noin 652 eurosta.Myynti alkaa Kiinassa 31. joulukuuta eli uudenvuoden aattona. Jäämme odottamaan tietoja Euroopan ja Suomen mahdollisista julkaisuaikatauluista.