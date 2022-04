Xiaomi 12 arvostelu: sopii vain harvoille

Arvostelussa Xiaomi 12

Xiaomi 12 kuuluu harvinaiseen kastiin. Kyseessä on suhteellisen kompakti laite huippuluokassa eli kalliiden puhelimien joukossa. Huippuluokkaan kuuluva puhelin on saanut sisälleen Snapdragon 8 Gen 1 -piirin, nopealla latauksella varustetun akun ja 256 gigatavua tallennustilaa. Edessä on puolestaan laadukas AMOLED-näyttö. Paino jää kuitenkin 180 grammaan ja puhelimella on leveyttä juuri alle 70 millimetriä. Juuri Xiaomi 12:n pieni koko kiinnostaa itseä, sillä useimmat nykypuhelimet ovat isoja lättyjä, jonka myötä niiden käytettävyys yhdellä kädellä on hankalampaa. Xiaomi 12:n kanssa samaan sarjaan kuuluu Xiaomi 12 Pro, joka on juurikin suurempi, mutta tarjoaa lisääntyneen koon ja Pro-lisänimen myötä muutamia parempia ominaisuuksia. Tässä arvostelussa käydään hieman näiden kahden laitteiden eroja, mutta Xiaomi 12 Prosta on luvassa myös oma arvostelu. Tekniset tiedot Rakenne:

Alumiinirunko, Gorilla Glass 5 -lasia takaa

Näyttö:

6.28", AMOLED, Full HD+ (2400 x 1080), 20:9, 120 Hz, 1100 nitin kirkkaus, Corning Gorilla Glass Victus

Mitat:

152.70 x 69.90 x 8.16 mm

Paino:

180 grammaa

Suoritin:

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

RAM:

8 gigatavua, LPDDR5

Tallennustila:

256 gigatavua, UFS 3.1 (ei muistikorttipaikkaa)

Käyttöjärjestelmä:

Android 12 + MIUI 13

Pääkamera:

50 MP, f/1.88, 2μm, 6 linssiä, 8K 24fps, 4K 60fps

Ultralaajakulma:

13 MP, f/2.4, 123°

Makrokamera:

5 MP

Etukamera:

32 MP, f/2.45, 1.4μm

Akku:

4500 mAh, 67W langallinen lataus, 50W langaton lataus, 10W käänteinen langaton lataus, laturi pakkauksessa

Liitännät ja yhteydet:

USB-C, 5G, NFC, Bluetooth 5.2, WiFi 6

Muuta:

Sormenjälkilukija näytön alla, symmetriset stereokaiuttimet

Värit:

Musta, sininen, lila

Hinta:

849 euroa Koko Pienempää laitetta on yleisesti mukavampi käyttää, sillä useimmat toimet hoituvat kätevästi yhdellä kädellä. Tällainen laite on Xiaomi 12. Xiaomi 12:n leveys jää alle 70 millimetriin, kun useimmat älypuhelimet ovat tätä leveämpiä. Lukeman myötä tätä Xiaomin laitetta voidaan nykypäivänä pitää pienenä älypuhelimena. Myös paino jää kohtuulliseen lukemaan 180 gramman myötä.

Xiaomi 12:n kanssa myyntiin tuotiin Xiaomi 12 Pro, jolla on leveyttä 74.60 millimetriä ja painoa yli 200 grammaa. Xiaomi 12 on muotoilultaan erittäin miellyttävä kädessä, sillä saumakohdat eivät tunnu käytettäessä. Takaa puhelin on mattapintainen, joka ei kerää niinkään sormenjälkiä, mutta on toisaalta liukas.

Näyttö Xiaomi 12:n näyttö on kooltaan 6.28-tuumainen. Se on kaikin puolin laadukas. Käytössä AMOLED-tekniikka, Full HD+ -tarkkuus, 120 hertsin virkistystaajuus ja kirkkaus yltää mukavan korkeaan lukemaan. Tekniikaltaan näyttö on siis erittäin hyvä. Xiaomi 12:n ja Xiaomi 12 Pron yksi suurimmista eroavaisuuksista on koon lisäksi näyttö. Xiaomi 12 Pron näyttö on suurempi, tarkempi ja kirkkaampi. Lisäksi Pron näyttö perustuu LTPO-tekniikkaan, joka tarkoittaa, että näytön virkistystaajuus mukautuu toistettavaan sisältöön ja tarvittaessa putoaa vain 10 hertsiin säästäen samalla akkua. Xiaomi 12:n näytön virkistystaajuus on joko 60 hertsiä tai 120 hertsiä.

Xiaomi 12:n näytössä on omalla kohdalla tullut vastaan yksi iso miinus, joka on osittain myös ohjelmiston vika. Näyttö on nimittäin kaareva pitkiltä sivuilta, jonka myötä näyttö ottaa herkästi virhekosketuksia kämmenestä, kun peukalolla kurottaa toiselle puolen näyttöä. Tämän takia esimerkiksi TikTokin feedi on päivittynyt vahingossa. Näytön osalta voidaan mainita hyvänä puolena symmetriset stereoikaiuttimet eli toinen kaiutin sijaitsee puhelimen yläreunassa ja toinen pohjassa. Näin ääni kuuluu tasaisesti kummaltakin puolen. Kaiuttimet ovat laadultaan erittäin hyvät, mutta isomman koon ansiosta Xiaomi 12 Pro sisältää vieläkin paremmat kaiuttimet.

Näytön alla on sormenjälkilukija, joka toimii erittäin nopeasti ja luotettavasti. Tekniikan osalta puhelimen yksi miinuksista on heikonpuoleinen värinämoottori. Itse pidän puhelinta aina värinällä, joten esimerkiksi puhelut ovat menneet ohitse, kun taskussa olevaan tärisevää puhelinta ei ole huomannut. Xiaomi 12 Pron värinämoottori on parempi ja tehokkaampi. Käyttöjärjestelmä Xiaomi 12 käyttää uusinta Androidia, Android 12 -versiota. Mutta Googlen näkemyksestä se eroaa melkoisesti, sillä Androidin päällä Xiaomi käyttää omaa MIUI 13-versiota. Päivityksiä Xiaomi lupaa tuoda kolme kappaletta eli puhelimen pitäisi aikanaan saada jopa Android 15 -käyttöjärjestelmä. MIUI 13 on ulkonäöltään pitkälti samanlainen kuin viime vuonna testatussa Mi 11 -puhelimessa käytetty MIUI 11. Pikavalikon painikkeet ja ilmoituskeskus aukeavat eri puolilta yläreunaa. Puhtaassa Androidissa kaikki pikavalikon painikkeet ovat isoja, mutta MIUI 13:ssa isoja painikkeita on vain neljä. MIUI 13 eroaa merkittävästi myös Viimeaikaiset sovellukset -näkymän kohdalta, jossa avattuja sovelluksia näkyy vierekkäin kaksi. Tällä hetkellä MIUI 13 ei tue Android 12:n taustakuvaan perustuvia värejä. Tehojen ja näytön korkean virkistystaajuuden myötä laitteen käyttäminen on miellyttävää. Lisäksi käyttöliittymän osalta on luotu hyvät animaatiot, jotka lisäävät sulavuuden tunnetta. Huomautettavaa kuitenkin löytyy. Ensinnäkin käyttäminen ei ole aina sulavaa, sillä tietyissä sovelluksissa, kuten Twitterissä, esiintyy jatkuvasti pientä nykimistä. Android 12 -käyttöjärjestelmän yksi uudistuksista näytön erittäin himmeä -tila, joka tekee näytöstä erittäin himmeä. Mutta Xiaomi 12 -puhelimen kohdalla tämä ei toimi ollenkaan, sillä tilan laittaminen päälle kaataa koko puhelimen. Lisäksi ilmoituskeskus ei aina näytä kunnolla kaikkia ilmoituksia ja ilmoituksen poistaessa näytölle jää tyhjä kohta. MIUI 13 siis vaatii eri kohdissa optimointia. Lisäksi miinusta täytyy antaa mainoksista, joita näytetään tietyissä tilanteissa käyttöliittymässä. Mainoksia saa onneksi vähennettyä näillä ohjeilla.

Suorituskyky Xiaomi 12 kuuluu huipputasolla, joten sen sisälle on laitettu Qualcommin tämän hetken tehokkain piiri eli Snapdragon 8 Gen 1. Tämä on myös maininnan arvoinen siinä mielessä, että Xiaomi 12 pienikokoinen, mutta on kuitenkin erittäin tehokas. Toisaalta pieni koko on tässä kohden enemmän haitaksi. Snapdragon 8 Gen 1 -piirin edeltäjän eli Snapdragon 888 -piirin merkittävin ongelma on sen suuri lämpeneminen. Osa tällä piirillä varustetuista puhelimista lämpenee selvästi jo normaalissa käytössä. Ongelmaa ei ole saatu korjattua sen suuremmin Snapdragon 8 Gen 1 -piirin kohdalla. Normaalissa käytössä eli vaikkapa sosiaalista mediaa selatessa Xiaomi 12 ei lämpene, mutta raskaammassa käytössä lämmöt saa nousuun. Esimerkiksi puhelimen langaton lataaminen ja samaan aikaan tukiaseman käyttäminen nostavat lämpöjä. Itse pelasin laitteella esimerkiksi Pocket City -kaupunginrakentelupeliä, joka nostaa lämpöjä niin, että sormissa tämän selvästi huomaa. Oletettavasti raskaamman pelit lämmittävät enemmän. Oletus perustuu siihen, että rasitusta puhelin kestää heikosti. Suorituskyvyn testaamiseen käytettävä AnTuTu-sovellus (v9.3.5) antaa pisteitä parhaimmillaan 911 753, mutta sovelluksen ajaminen kolme kertaa peräkkäin on liikaa puhelimelle, sillä puhelin sammuttaa kaikki sovellukset ylikuumenemisen takia. Eli mahdollisesti pienemmän koon takia piirille ei ole saatu rakennettua riittävän hyvää jäähdytystä. Myös suurempi Xiaomi 12 Pro ylikuumenee samalla AnTuTu-sovelluksella, mutta vasta viiden kierroksen jälkeen. Xiaomi 12 Pro saa myös enemmän pisteitä, 987 874.

Akku Laitteen sisällä on 4500 mAh akku, joka on ihan hyvä lukema tämän kokoisessa laitteessa. Mutta itse akunkesto ei ole kovin erikoinen. Itse esimerkiksi sain akun tyhjenemään 12 tunnissa, kun tänä aikana laitteella selasin enimmäkseen somea mobiilidatan avulla. Välillä puhelinta käytettiin myös tukiasemana kannettavalle tietokoneelle. Akun lataus on kuitenkin ihan hyvällä tasolla, sillä laite tukee 67 watin langallista latausta ja tällainen laturi toimitetaan myös pakkauksessa. Pisteet siitä Xiaomille, sillä laturin toimittaminen pakkauksessa ei ole enää itsestäänselvyys. 67 watin laturi antaa Xiaomi 12:lle jo kymmenessä minuutissa riittävästi virtaa useammaksi tunniksi. Xiaomi 12 Pro kuitenkin laittaa paremmaksi, sillä tämä tukee peräti 120 watin latausta ja tuolla laturilla puhelin täyttyy nollasta sataan vain 20 minuutissa. Xiaomi 12 tukee myös nopeaa langatonta latausta, mutta tuota en itse päässyt kokeilemaan. Kamerat

Xiaomi 12:n kamerajärjestelmä ei ole huono, mutta toisaalta 849 eurolla voisi olettaa saavan parempaakin. Suurin miinus Xiaomi 12:n kohdalla on telekameran puuttuminen. Se on korvattu tässä laitteessa 5 megapikselin makrokameralla. Toisaalta tällä makrokameralla saa otettua mielenkiintoisia ja näyttäviä kuvia hyvässä valaistuksessa. Lisäksi sillä voi kuvata videota, kunhan puhelinta ei pahemmin liikuttele kuvatessa.

Muita laitteen takakameroita ovat 50 megapikselin pääkamera ja 13 megapikselin ultralaajakulma. Kumpikin toimii erittäin pätevästi hyvässä päivänvalossa. Toiminnasta ei itsellä ole tässä kohden valitettavaa. Valokuvauksen osalta täytyy nostaa esille Xiaomin pääkameran yökuvaus, joka on erittäin hyvällä tasolla. Vähäisessä valaistuksessa kuvat muuttuvat tällä tilalla yleisesti käyttökelvollisiksi. Lisäksi Xiaomilla on kameraohjelmistossa erilaisia kuvaustiloja, joilla saa otettua tyylikkäitä kuvia esimerkiksi tähtitaivaasta.

Kuvaamisen osalta Xiaomi 12 Pro tarjoaa 50 megapikselin pääkameran, 50 megapikselin ultralaajakulman ja 50 megapikselin telekameran. Omasta mielestä pääkamerat tarjoavat samanlaista kuvaa eri tilanteissa. Lisäksi hyvässä valaistuksessa ultralaajakulman osalta kuva on hyvin samaa tasoa. Suurin etu Xiaomi 12 Pron ultralaajakulman kohdalla on huomattavasti parempi yökuvaus. Videokuvaus on laadukasta Xiaomi 12 -puhelimella pääkameran osalta. Kuvaa saa otettua jopa 8K tarkkuudella 24 fps:n nopeudella. 4K 60 fps -videota voi ottaa myös ultralaajakulmalla. Ultralaajakulman video tosin ei kovin erikoista ole ja jää selvästi jälkeen heikommassa valaistuksessa.

Edessä on 32 megapikselin etukamera, joka näyttää tuottavan ok-tason kuvaa. Videon osalta etukamera ei tarjoa tukea 4K-laadulle, jota voidaan pitää miinuksena. Yhteenveto Mikäli ehdottomasti haluat pienemmän laitteen, jota voi sanoa huippuluokan laitteeksi, mutta et kuitenkaan käytä sitä vaativien pelien pelaamiseen tai muuhun raskaampaa käyttöön ja kuvaat enimmäkseen pääkameralla, on Xiaomi 12 hyvä vaihtoehto. Itselle tuollainen kuvaus sopii, mutta en tästä maksaisi 849 euroa, johon hinta on asetettu. Itse koen, että 200 euron lasku hinnassa tekisi hyvää laitteelle, sillä nykyisellä hinnalla Xiaomi 12 ei tarjoa niin hyvää vastinetta rahalle. Tästä hintaluokasta löytyy pienempinä vaihtoehtoina Apple iPhone 13 ja Samsung Galaxy S22. Lisäksi jos koon osalta pystyt joustamaan, on OnePlus 10 Pro on hyvä vaihtoehto (lue OnePlus 10 Pro arvostelu). Plussaa: Muotoilu / tuntuma kädessä

Koko / paino

Näyttö

Pääkameralla valokuvaus pimeällä

Akun lataus

Tehokas laturi pakkauksessa

Stereokaiuttimet Miinusta: Ylikuumeneminen

Näytön virhekosketukset

Käyttöjärjestelmän ongelmat

Ei telekameraa

Etukamera Full HD -tasolla

Akunkesto

Ei IP-luokitusta

Heikko värinä