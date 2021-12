Android 12 tuli jakeluun Samsung Galaxy S10 -sarjalle

Samsung on viimeisen parin vuoden ajan päättänyt panostaa isolla kädellä siihen, että yhtiön kännykkämallistoon saapuu uusin Android-versio mahdollisimman nopeasti.Nyt linja näyttää pitävän, kun yhtiö on pistänyt Android 12 -päivityksen jakeluun ainakin kolmelle-sarjaan kuuluvalle laitteelle. kertoo uutisessaan , että Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy S10+ ja Samsung Galaxy S10e ovat saaneet Android 12 -päivityksen tänään Saksassa.Lähes kaikki valmistajat jakelevat päivitykset "nykäyksitäin", joten Suomessa päivitystä ei välttämättä ole vielä tänään tai huomennakaan tarjolla. Mutta se, että päivitykset alkoivat Saksassa, tarkoittaa kuitenkin sitä, että päivitys on jo valmis ja se tulee taatusti suomalaistenkin Samsung-käyttäjien tarjolle lähiaikoina.

Samsung Galaxy S10 -sarja julkaistiin vuonna 2019 ja malliston ensimmäiset laitteet tulivat myyntiin Android 9 -käyttöjärjestelmällä varustettuna.Lisäksi laaja listauksemme kaikkien valmistajien Android 12 -päivityksistä löytyy täältä . Päivitämme listaa jatkuvasti.