Paljastaako pantetti Fold-seuraajan useammalla saranalla?

Nyt kun useamman näytön taittuvat älypuhelimet sekä taittuvilla näytöillä varustetut älypuhelimet ovat rantautuneet markkinoille on tietysti aika katsoa mitä teknologia pitää sisällään tulevaisuudessa.Ensiksi mainittujen osalta Microsoftin joulun alla hakema patentti saattaa kertoa tulevasta Surface Trio -laitteesta, joka pitää sisällään peräti kolme näyttöä, joita voi käyttää yhtenä isona näyttönä tai pienenä älypuhelinnäyttönä.Samantapaista ratkaisua pohtii myös Samsung, sillä siltäkin on nyt paljastunut patentti, jossa laite taittuu kahdesta kohdasta.Tällainen ratkaisu tarjoaisi merkittävästi enemmän näyttöpinta-alaa auki ollessaan, mutta on todennäköisesti huomattavasti vaikeampi toteuttaa.Kiinni ollessa laitteen näyttönä toimisi yksi kolmasosa päänäytöstä, joka taittuu ulospäin laitteen ulkopuolelle muun näytön ollessa sisäpuolella.

Patentin mukaan elektroniikka ja akut on jaettu jokseenkin tasaisesti puhelimen kahteen ulommaiseen osaan. Tavallisten älypuhelinkomponenttien lisäksi laitteesta löytyisi mm. HDMI-liitäntä. Sormenjälkilukija olisi sijoitettu näytön alle.Luonnollisesti Samsungin kaltainen teknologiajätti hakee patentteja, joita se ei koskaan tule käyttämään, joten on mahdollista, että tämäkin jää tekemättä – ainakin lähitulevaisuudessa.LetsGoDigital on julkaissut myös renderikuvia , jollaiselta laite saattaisi näyttää patentin perusteella.