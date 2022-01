Pelaajille oma älykello: Razer X Fossil Gen 6

Razerin tutut värit löytyvät kellotauluista

Muotibrändi Fossil on solminut erikoisen sopimuksen pelilaitevalmistaja Razerin kanssa. Yhtiöiden yhteistyön tuloksena julkaistaan uusi Razer X Fossil Gen 6 älykello.Luonnollisesti Razerin brändin tuntien älykello on suunnattu erityisesti pelaajille ja tulee siten tarjoamaan lisäarvoa pelihimoiselle kansalle tavalliseen Fossilin älykelloon verrattuna.Kuten nimestä voi päätellä on kellon pohjana Fossilin Gen 6 -älykello, jota maustetaan Razerin ohjelmistolla. Wear OS:ää pyörittävä älykello tarjoaa Razer-teemaisia kellotauluja niin analogisesta kuin digitaalisesta kellotaulusta pitävälle.Ilmeisesti Fossil ei ole ollut kuitenkaan liian innossaan RBG-valojen lisäämisestä oman brändin oheen, joten Chroma-tuella varustettua ledinauhaa ei kellossa nähdä.Sen sijaan kellotauluihin Chroma-väriä saa. Kellotaulun ulkoreunus valaistuu Chroma-tyylisesti neljällä eri asetuksella, joka on huomattavasti hienovaraisempi efekti kuin itse laitteen valaiseminen.

Kellon kanssa saatavilla olevat muovirannekkeet soveltuvat myös Razer-fanille, sillä ne on väritetty brändistä tuttujen mustan ja vihreän värein.Teknisesti kello on hyvin tuttu Fossil Gen 6 -älykello. 44 millimetrin kokoinen kello tarjoaa 1,28 tuuman OLED-näytön, 8 gigatavua tallennustilaa, gigatavun RAM-muistia, Snapdragon Wear 4100+ -suorittimen ja Wear OS 2 -käyttöjärjestelmän.Fossil tekee laitteita rajatusti vain 1337 kappaletta (heh) ja myynti alkaa tammikuun 10. päivä 329 dollarin eli n. 290 euron hintaan.