Tehokkaassa OnePlus 10 Pro -lippulaivassa on uusia kameraominaisuuksia sekä suurempi akku nopeammalla latauksella

Kansainvälinen teknologiayritysjulkaisi virallisesti uusimman lippulaivapuhelimensa -. Lanseeraus ei tosin tapahtunut kansainvälisesti, sillä aluksi laite on saatavilla vain Kiinassa ja saapuu myöhemmin vuoden aikana Eurooppaan.OnePlus vie jälleen tehoja ja ominaisuuksia eteenpäin uusimman lippulaivamallin kohdalla. Laitteessa on keskitytty muun muassa kameraan, suorituskykyyn ja akkuun.OnePlus jatkaa edelleen yhteistyötä Hasselbladin kanssa, joka aloitettiin OnePlus 9 -sarjan kohdalla Kamerajärjestelmä on yhteistyön myötä saanut uusia ominaisuuksia. OnePlus 10 Prossa on toisen sukupolven Hasselblad Camera for Mobile -järjestelmä, OnePlus Billion Color Solution -väritoisto ja toisen sukupolven Hasselblad Pro -kuvaustila.

"OnePlus 10 Prossa on joukko uusia kameraominaisuuksia, jotka jatkavat ainutlaatuista kumppanuuttamme legendaarisen kameravalmistajan, Hasselbladin kanssa", sanoi Pete Lau, OnePlussan perustaja.



"OnePlus 10 Pron toisen sukupolven Hasselblad Camera for Mobile -järjestelmä yhdistettynä huippunopeaan suorituskykyyn ja kaikkien aikojen nopeimpaan lataukseen OnePlus -älypuhelimessa tarjoaa tähän mennessä monipuolisimman lippulaivamme."





Taakse on laitettu kolme kameraa: 48 megapikselin pääkamera, uusi 150 asteen 50 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä 8 megapikselin telekamera. Pääkamerassa ja telekamerassa on optinen kuvanvakain.







Jokainen OnePlus 10 Pron kolmesta takakamerasta pystyy kuvaamaan värit 10-bittisenä. OnePlus 10 Pro ottaa valokuvia 25 % suuremmalla DCI-P3-värialueen peitolla ja käsittelee 64 kertaa enemmän värejä kuin älypuhelimet, jotka kuvaavat värit 8-bittisinä.



OnePlus 10 Pron toisen sukupolven Hasselblad Camera for Mobile -järjestelmä tukee OnePlus Billion Color Solution -väritoistoa, joka mahdollistaa luonnollisen värikalibroinnin Hasselbladilla toistaen yli miljardia väriä.



Pro-kuvaustila tukee Capture in 12-bit RAW -asetusta kaikissa kolmessa takakamerassa Hasselbladin luonnollisen väritoiston kanssa. Lisänä on myös tehostettu RAW-tila nimeltä RAW+, jonka avulla käyttäjät voivat kuvata 12-bittisessä RAW-muodossa säilyttäen samalla kaikki OnePlussan laskennallisen valokuvauksen elementit. Tämä mahdollistaa paremmat ominaisuudet kuvan muokkaamiseen.



Uutta kameraohjelmiston osalta on myös Movie Mode -tila videokuvaamiseen. Tämän avulla voi säätää kuvausasetuksia kuten ISO-arvoa, suljinnopeutta ja valkotasapainoa ennen kuvaamista ja kuvaamisen aikana.



Itse kameroiden osalta mielenkiintoisin on uusi 150 asteen näkökentän tarjoava ultralaajakulmakamera. Ultralaajakulmakamera tukee uutta Fish Eye -tilaa, joka tarjoaa uuden perspektiivin kuvaamiseen. OnePlus 10 Pron ultralaajakamera ottaa oletusasetuksena kuvia 110°:n laajakulmalla tekoälyn tukemalla vääristymän korjauksella. Sekä 150° ultralaajakulma - että Fish Eye -tila ovat käytettävissä Kamera-sovelluksen valikon kautta.



Suorituskyvyn osalta laitteessa on tietenkin uusin Qualcommin tehopiiri eli Snapdragon 8 Gen. Suorituskyky nousee jälleen uudelle tasolle OnePlussan puhelimien osalta. Aiemmassa OnePlus 9 Prossa käytetään Snapdragon 888 -piiriä, johon nähden uusi piiri on jonkin verran tehokkaampi.



Vertaa: OnePlus 10 Pro vs OnePlus 9 Pro.



Snapdragon 8 Gen 1 -piirin lisäksi OnePlus 10 Prosta löytyy jopa 12 Gt LPDDR5-RAM-muistia ja jopa 256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa nopeamman ja tehokkaamman suorituskyvyn saavuttamiseksi.



Kolmas merkittävä uudistus edeltäjään nähden on 5000 mAh akun käyttäminen. Näin suurta akkua ei ole aiemmin OnePlussan puhelimissa nähty.



Merkittävää parannusta on saanut myös akun lataus, joka toteutetaan nyt 80W SuperVOOC Flash Charge -tekniikalla. OnePlus kertoo, että 5000 mAh:n akun saa yhdestä prosentista 100 %:iin vain 32 minuutissa tällä latauksella. Tuettuna on myös langatonta 50W:n AirVOOC Wireless Flash Charge -pikalatausta, jolla lataus yhdestä prosentista 100 %:iin kestää vain 47 minuuttia. OnePlus 10 Pro -puhelimen mukana pakkauksessa toimitetaan 80 W:n laturi ja USB-C-kaapeli.



Puhelimen muotoilun osalta on otettu mallia Samsungin Galaxy S21 -sarjan kohdalta, sillä kamera sulautuu saumattomasti puhelimen alumiinirungosta Gorilla Glass Victus -takalasipaneeliin. Rakenteen osalta on saatu myös IP6-luokitus. OnePlussan mukaan painojakauma on kohdistettu laitteen keskelle, jotta laite tuntuu tasapainoiselta kädessä. Painoa on noin 200 grammaa. OnePlus 10 Pro tulee saataville kahdessa värissä - mustana (Volcanic Black) ja tummanvihreänä (Emerald Forest). Laitteen mitat ovat 163 x 73.9 x 8.55 mm.







Näytön osalta OnePlus 10 Pro jatkaa tuttua linjaa. Kokoa on 6,7 tuumaa QHD+ -resoluutiolla ja 120 hertsin virkistystaajuudella. Fluid AMOLED -paneeli tukee LTPO-teknologiaa, jonka avulla laite voi säätää virkistystaajuutta välillä 1 Hz - 120 Hz. Tämä säästää akkua.



Edessä on 32 megapikselin kamera.







Muita ominaisuuksia X-akselinen värinämoottori, stereokaiuttimet, Dual-SIM, Bluetooth 5.2 ja NFC.



Kiinassa OnePlus 10 Pron Android 12 -käyttöjärjestelmän kanssa käytetään ColorOS 12.1 -käyttöliittymää, mutta muualla käytössä on OxygenOS 12. OnePlussan aiemman lupauksen myötä OnePlus 10 Pro tulee saamaan päivityksenä Android 13-, Android 14- ja Android 15-versiot sekä neljä vuotta päivitystä tietoturvaan.



OnePlus 10 Pro tulee myyntiin Kiinassa 13. tammikuuta, ja laite lanseerataan globaalisti myöhemmin tänä vuonna.



Lisäksi myöhemmin OnePlussan odotetaan julkaisevan myös OnePlus 10 -perusversio.